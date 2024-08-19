Reaksiyon hoşuma gitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor gibi güçlü bir rakip karşısında sahadan üç puanla ayrılmaları nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Yedikleri erken gol içindeğerlendirmesini yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Bu tip şeyler futbolun içinde oluyor. Benim hoşuma giden şey; gösterdiğimiz reaksiyon ve mücadelemizdi. Bu nedenle çok mutluyum. Sahada daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri iyi yaptık. Genel olarak sergilenen futboldan memnunum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, Semih Kılıçsoy ile ilgili soruya ise "Kendisiyle konuşuyoruz, yapması gerekenleri kendisine aktarıyoruz. Genç bir oyuncu, çok daha iyi olacak" cevabını verdi.