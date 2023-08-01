Rebic tercih ettiği mevkiyi açıkladı

Milan'dan kadrosuna kattığı ve 2 yıllık imza attırdığı Ante Rebic'in maliyetini açıkladı. 29 yaşındaki futbolcuya her bir sezon içinödeneceği duyuruldu. İmzanın ardından kartal pozu veren Rebic, şu açıklamaları yaptı: "Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Pozisyonum sol açık ama aynı zamanda yardımcı forvet olarak oynayabilirim. Bu pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Benim için gol atmak daha güzel.Ayrıca gol atmak ve asist yapmak için de."