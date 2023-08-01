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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Rebic tercih ettiği mevkiyi açıkladı

Rebic tercih ettiği mevkiyi açıkladı
Beşıktaş, Milan'dan kadrosuna kattığı ve 2 yıllık imza attırdığı Ante Rebic'in maliyetini açıkladı. 29 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için 2.5 milyon Euro garanti ücret, 280 bin Euro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeneceği duyuruldu. İmzanın ardından kartal pozu veren Rebic, şu açıklamaları yaptı: "Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Pozisyonum sol açık ama aynı zamanda yardımcı forvet olarak oynayabilirim. Bu pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Benim için gol atmak daha güzel. Beşiktaş'a şampiyonluk için geldim. Ayrıca gol atmak ve asist yapmak için de."

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Rebic tercih ettiği mevkiyi açıkladı
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