Rebic’in maaşı düğümü çözecek

Milan’ı ikna etmek üzere olan Beşiktaş, oyuncunun 3.5 milyon Euro olan ücretini 2.5 milyon Euro’ya indirmek için çaba harcıyor
Beşiktaş, Ante Rebic transferinde büyük mesafe kat etti. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Milan'a kiralama teklifini ileten siyah-beyazlılar, İtalyanları büyük ölçüde ikna etti. Ayrıca Rebic'i bonservisiyle de alabileceklerini belirten Beşiktaş, bu durumda herhangi bir bedel ödemeyeceklerini, sonrakisatıştan pay verebileceklerini aktardı. Beşiktaş, diğer yandan oyuncunun temsilcileriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Milan'la 2 yıllık sözleşmesiolan ve sezon başına 3.5 milyonEuro kazanan Hırvat yıldızı 2.5 milyon Euro maaşla kadrosuna katmayı hedefleyen Kara Kartal, sıkı bir pazarlık yürütüyor. 29 yaşındaki sol kanatoyuncusunun durumunun, en geçönümüzdeki hafta içerisinde netleşmesibekleniyor.