Rebic’in maaşı düğümü çözecek

Beşiktaş, Ante Rebic transferinde büyük mesafe kat etti. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Milan'a kiralama teklifini ileten siyah-beyazlılar, İtalyanları büyük ölçüde ikna etti. Ayrıca Rebic'i bonservisiyle de alabileceklerini belirten Beşiktaş, bu durumda herhangi bir bedel ödemeyeceklerini,Beşiktaş, diğer yandan oyuncunun temsilcileriyle de görüşmelerini sürdürüyor.Hırvat yıldızı 2.5 milyon Euro maaşla kadrosuna katmayı hedefleyen Kara Kartal, sıkı bir pazarlık yürütüyor.