Rebic’te son viraj

Suudi Arabistan’dan beklediği teklifi alamayınca siyah-beyazlılara haber gönderen Hırvat sol kanat ve İtalyan ekibiyle pazarlıkların 24 saat içinde bitmesi hedefleniyor.
Transferdeki sessizliğini Amarteyve Onana'yı alarak bozan Beşiktaş, rotasını AnteRebic'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat oyuncusu konusunda kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı planlıyor. 29 yaşındakioyuncuyu mayıs ayındaikna edemeyen yönetim, Suudi Arabistan'dan beklediği yüksek kontratlı teklifi alamayınca kendilerine haber gönderen Rebic için kulübü Milan'la pazarlıkları hızlandırdı. Bir yandan da futbolcu ile görüşmeler sürdürülüyor.
YILLIK 2.5 MILYON EURO İSTİYOR
İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren siyah- beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncusunubonservisiyle satmak isteyen ve 4-5 milyonEuro civarında ücret talep eden Milan'a kendi şartlarını kabul ettirmek için ter döküyor. Rebic'in de 2.5 milyonEuro'ya yakın olan yıllık ücretinibiraz aşağıya çekmekiçin pazarlıklar sürüyor. Yönetim, 24 saat içinde bu transferden bir sonuç almaya kararlı.