Rebic’te son viraj

Transferdeki sessizliğini'yı alarak bozan Beşiktaş, rotasınıçevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat oyuncusu konusunda kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı planlıyor.yönetim, Suudi Arabistan'dan beklediği yüksek kontratlı teklifi alamayınca kendilerine haber gönderen Rebic için kulübü Milan'la pazarlıkları hızlandırdı. Bir yandan da futbolcu ile görüşmeler sürdürülüyor.İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren siyah- beyazlı yönetim,Milan'a kendi şartlarını kabul ettirmek için ter döküyor.Yönetim, 24 saat içinde bu transferden bir sonuç almaya kararlı.