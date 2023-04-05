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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Redmond 11’e Amir kulübeye

Redmond 11’e Amir kulübeye
F.Bahçe'yı Kadıköy'de 10 kişiyle 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Redmond, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Şenol Güneş, bu performansın ardından İngiliz futbolcuyu 11'e dahil etmek için kafa yormaya başladı. Deneyimli hocanın önünde 2 seçenek var: Birincisi, henüz tempo açısından yeterli olmayan Ghezzal'ın yerine sağ kanatta oynatmak; ikincisi ise beklentileri karşılayamayan Amir Hadziahmetovic'i yedeğe çekerek Redmond'a formayı vermek. Kartal'da 2. seçeneğin daha ağır bastığı öğrenildi.

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Redmond 11’e Amir kulübeye
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