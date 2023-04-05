Redmond 11’e Amir kulübeye

F.Bahçe'yı Kadıköy'de 10 kişiyle 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Redmond, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Şenol Güneş, bu performansın ardından İngiliz futbolcuyu 11'e dahil etmek için kafa yormaya başladı. Deneyimli hocanın önünde 2 seçenek var:ikincisi ise beklentileri karşılayamayan Amir Hadziahmetovic'i yedeğe çekerek Redmond'a formayı vermek. Kartal'da 2. seçeneğin daha ağır bastığı öğrenildi.