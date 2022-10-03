Redmond 8 günde sahada

Beşiktaş'ta el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle 24 Eylül'de ameliyat olan Nathan Redmond, geçirdiği operasyondan 8 gün sonra derbinin ilk 11'inde yer aldı. Sakatlığı nedeniyle maçı tribünden izleyen N'Koudou'nun yerine sol kanatta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, özel bandajla mücadele etti. Tedavisi tamamlanan Dele Alli de ikimaç aradan sonra takıma döndü. Teknik direktör Valerien İsmael'in değişmezleri arasında yer alan ve oynanan 7 maçta da ilk 11'de yer alan Gedson Fernandes iseilk kez yedek soyundu. Portekizli,73'te oyuna dahil oldu.