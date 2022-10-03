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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Redmond 8 günde sahada

Redmond 8 günde sahada
Beşiktaş'ta el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle 24 Eylül'de ameliyat olan Nathan Redmond, geçirdiği operasyondan 8 gün sonra derbinin ilk 11'inde yer aldı. Sakatlığı nedeniyle maçı tribünden izleyen N'Koudou'nun yerine sol kanatta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, özel bandajla mücadele etti. Tedavisi tamamlanan Dele Alli de iki maç aradan sonra takıma döndü. Teknik direktör Valerien İsmael'in değişmezleri arasında yer alan ve oynanan 7 maçta da ilk 11'de yer alan Gedson Fernandes ise ilk kez yedek soyundu. Portekizli, 73'te oyuna dahil oldu.

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Redmond 8 günde sahada
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