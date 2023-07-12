Redmond buhar oldu!

Kiralık kontratı sona eren ve İngiltere'ye dönen Nathan Redmond için Beşiktaş, yaptığı teklife henüz yanıt alamadı. 29 yaşındaki oyuncuyaAncak vakit dolmasına rağmen ne arayan var ne soran! Tecrübeli futbolcunun bu tavrı siyah-beyazlı ekipte rahatsızlık yaratırken, kulüpte de hem sağ kanat hem 10 numara oynayabilen bir oyuncu arayışı başladı.