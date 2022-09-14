Redmond formaya hazır!

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Nathan Redmond ilk maçına Başakşehir karşısında çıkarken, 57. dakikada Muleka'nın yerine girerek sahada boy gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu kısa sürede kalitesini gösterip gelecek için umut verdi.Teknik direktör Valerien İsmael'in, N'Koudou ile Muleka ikilisinden birisini de bu mücadelede kulübeye çekeceği düşünülüyor.Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara sevindirici bir haber geldi. İstanbulspor yönetimi, Kartal'a jest yaparak tribünlerin bir bölümünü siyahbeyazlı taraftarlara açma kararı aldı.nkaragücü maçında yenilen iki gol de Necip Uysal'ın olduğu bölgeden gelmişti. Başakşehir karşısında da tecrübeli futbolcunun savunmadan çıkarken yaptığı pas hatası golle sonuçlanmış ve 4 dakika sonra oyundan alınmıştı. Necip Uysal'ın üst üste iki maçta da kötü oynaması, kredisini bitirdi.