Redmond formaya hazır!

İngiliz oyuncu, Başakşehir performansı ile göz doldurdu, İstanbulspor maçı için de formaya rezervasyon yaptı
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Nathan Redmond ilk maçına Başakşehir karşısında çıkarken, 57. dakikada Muleka'nın yerine girerek sahada boy gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu kısa sürede kalitesini gösterip gelecek için umut verdi. Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılan İngilizkanat oyuncusunun İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmadailk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in, N'Koudou ile Muleka ikilisinden birisini de bu mücadelede kulübeye çekeceği düşünülüyor.
OLİMPİYAT'IN KAPILARI BEŞİKTAŞ'A AÇILDI!
SÜPER Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara sevindirici bir haber geldi. İstanbulspor yönetimi, Kartal'a jest yaparak tribünlerin bir bölümünü siyahbeyazlı taraftarlara açma kararı aldı. Maraton tribünününtamamının Beşiktaş'a verilmesine sıcak bakılırken, stattaen az 30 bin Beşiktaşlı seyirci olması bekleniyor.
NECİP KULÜBEYE, TALHA SAHAYA Ankaragücü maçında yenilen iki gol de Necip Uysal'ın olduğu bölgeden gelmişti. Başakşehir karşısında da tecrübeli futbolcunun savunmadan çıkarken yaptığı pas hatası golle sonuçlanmış ve 4 dakika sonra oyundan alınmıştı. Necip Uysal'ın üst üste iki maçta da kötü oynaması, kredisini bitirdi. Stopere son gündahil edilen Tayyip TalhaSanuç'un, savunmadaRomain Saiss'in yeni partneriolacağı kaydedildi.