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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Redmond müjdesi

Redmond müjdesi
Geçtığimiz sezonun final haftalarında müthiş bir yükselişle takımını sırtlayan Nathan Redmond'dan siyah-beyazlılara güzel haber geldi. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İngiliz yıldız, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine olumlu karşılık verdi. Yönetimin uzun süredir ikna etmek için çabaladığı 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağlandı. Redmond'ın yıllık 1 milyon 700 bin Euro alacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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Redmond müjdesi
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