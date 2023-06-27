Redmond müjdesi

Geçtığimiz sezonun final haftalarında müthiş bir yükselişle takımını sırtlayan Nathan Redmond'dan siyah-beyazlılara güzel haber geldi. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İngiliz yıldız, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine olumlu karşılık verdi. Yönetimin uzun süredirikna etmek için çabaladığı29 yaşındaki kanat oyuncusuile 3 yıllık kontrat üzerindenanlaşma sağlandı.Redmond'ın yıllık 1 milyon700 bin Euro alacağıöğrenildi. Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.