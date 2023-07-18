Redmond’tan acı mesaj

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katabilmek için her şeyi yaptığı Nathan Redmond sonunda kararını verdi. İngiliz kanat oyuncusu, sosyal medyadan bir açıklama yaparak siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Tecrübeli futbolcu, "Benim veailem içinoraya geri dönmeyecek vesiyah-beyazlı formayı giymeyecekolmak zor bir karar.Ancak orada sizlerle geçirdiğimsezon ve birlikte oluşturduğumuzözel anılar içinsizlere şükran duyacağım.Gelecekte her zaman takımıtakip ediyor olacağım.Beşiktaş'a bundan sonrasıiçin şansların en güzelini diliyorum.Bu veda değil, bu bir'görüşmek üzere'… Sonsuzsevgilerimle" notunu paylaştı.