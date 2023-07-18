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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Redmond’tan acı mesaj

Redmond’tan acı mesaj
Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katabilmek için her şeyi yaptığı Nathan Redmond sonunda kararını verdi. İngiliz kanat oyuncusu, sosyal medyadan bir açıklama yaparak siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Tecrübeli futbolcu, "Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve siyah-beyazlı formayı giymeyecek olmak zor bir karar. Ancak orada sizlerle geçirdiğim sezon ve birlikte oluşturduğumuz özel anılar için sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Beşiktaş'a bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu veda değil, bu bir 'görüşmek üzere'… Sonsuz sevgilerimle" notunu paylaştı.

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Redmond’tan acı mesaj
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