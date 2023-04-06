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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Redmond’un gözü Ada’da

Ogün ŞAHİNOĞLU
Redmond’un gözü Ada’da

İstanbul’da mutlu olan ancak ülkesinden gelecek teklifleri görmek isteyen sağ kanadın, kalması halinde kulüpten talep edeceği rakam ise 2 milyon Euro’nun üzerinde

Kadıköy'de 45. dakikada oyuna giren ve 10 kişi kalan takımını adeta uçuran Nathan Redmond, Beşiktaş'ın göz bebeği olmuş durumda. Sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a 1 yıllığına imza atan tecrübeli futbolcuyla ilk temas milli arada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından kurulmuştu. F.Bahçe derbisi sonrası ikinci adım atıldı ve düşüncesi soruldu. 29 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak sezon sonunu beklemek istediğini aktardı.



İSTEDİĞİ ÜCRET KAFA KARIŞTIRIYOR
Beşiktaş, oyuncusuna 2 yıllık yeni kontrat önerecek. Ancak burada kritik iki nokta bulunuyor. Birincisi; Redmond'un beklediği olası Premier Lig teklifleri. İkincisi ise yıllık ücret. Bu sezon 1.5 milyon Euro Beşiktaş'tan, 750 bin Euro da Southampton'dan alan Redmond'un sezon sonu 2 milyon Euro üzerinde beklentisi olacak. Yönetimin, maliyeti azaltmak istediği noktada bu rakam kafa karıştırıyor.

BEŞİKTAŞ 13 KULÜBÜ TEK TEK AÇIKLADI
Alanya, Karagümrük, G.Antep, Hatay, Başakşehir ve Sivas konuyla alakalı yazılı görüş bildirmemiştir.
Adana Demir, Antalya, Beşiktaş, İstanbul, A.Gücü ve Trabzon; 2022-2023 sezonunda Gaziantep ve Hatayspor'un oynadıkları müsabakaların yok sayılması gerektiği,
F.Bahçe, G.Saray, Giresun, Kasımpaşa, Kayseri, Ümraniye; 10 Şubat 2023 tarihli kararların devam etmesi,
Konyaspor 10 Şubat 2023 tarihinde alınan kararın devam etmesini ancak TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep'in Süper Lig maçlarının sayılmamasına yönelik yeni bir karar alması halinde, aynı kulüplerin Türkiye Kupası'nda oynadığı müsabakalarının da iptal edilmek suretiyle 5 Nisan 2023 tarihindeki Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor ile karşılaşma taleplerini belirtmişlerdir.



COLLEY: AVRUPA İÇİN BEŞİKTAŞ'A GELDİM
Beşıktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, dün idman öncesi açıklamalarda bulundu. Gelmeden önce Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Takımımızın önceliğinin Avrupa ve şampiyonluk olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer olduğumu gelmeden önce de biliyordum. Zaferler kazanmak ve Avrupa'da boy göstermek için buraya geldim. Çalışmalarımız bu yönde" dedi. Colley ayrıca Şenol Güneş ile çok iyi ilişkileri olduğunu da belirtti.

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Redmond’un gözü Ada’da
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