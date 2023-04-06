Redmond’un gözü Ada’da

Kadıköy'de 45. dakikada oyuna giren ve 10 kişi kalan takımını adeta uçuranSezon başı İngiltere Premier Lig ekibitecrübeli futbolcuylaF.Bahçe derbisi sonrası ikinci adım atıldı ve düşüncesi soruldu.Ancak burada kritik iki nokta bulunuyor.Redmond'unbeklediği olası Premier Lig teklifleri.ise yıllık ücret.alanRedmond'un sezon sonu 2 milyon Euro üzerindebeklentisi olacak. Yönetimin, maliyeti azaltmakistediği noktada bu rakam kafa karıştırıyor.Alanya, Karagümrük, G.Antep, Hatay, Başakşehir ve Sivas konuyla alakalı yazılı görüş bildirmemiştir.Adana Demir, Antalya, Beşiktaş, İstanbul, A.Gücü ve Trabzon; 2022-2023 sezonunda Gaziantep ve Hatayspor'un oynadıkları müsabakaların yok sayılması gerektiği,F.Bahçe, G.Saray, Giresun, Kasımpaşa, Kayseri, Ümraniye; 10 Şubat 2023 tarihli kararların devam etmesi,Konyaspor 10 Şubat 2023 tarihinde alınan kararın devam etmesini ancak TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep'in Süper Lig maçlarının sayılmamasına yönelik yeni bir karar alması halinde, aynı kulüplerin Türkiye Kupası'nda oynadığı müsabakalarının da iptal edilmek suretiyle 5 Nisan 2023 tarihindeki Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor ile karşılaşma taleplerini belirtmişlerdir.Gambiyalı stoperi Omar Colley, dün idman öncesi açıklamalarda bulundu. Gelmeden önce Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Takımımızın önceliğinin Avrupa ve şampiyonluk olduğunu biliyorum.Zaferler kazanmak ve Avrupa'da boy göstermek için buraya geldim. Çalışmalarımız bu yönde" dedi. Colley ayrıca Şenol Güneş ile çok iyi ilişkileri olduğunu da belirtti.