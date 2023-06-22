Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Rennes’den Gedson için 20 milyon Euro
Giriş Tarihi: 22.6.2023

Rennes’den Gedson için 20 milyon Euro

Ogün ŞAHİNOĞLU
Rennes’den Gedson için 20 milyon Euro

Fransız ekibi, hatırı sayılır bir teklifle Beşiktaş’tan Portekizli yıldızı resmen istedi. Siyah-beyazlılar, rakamı az bularak 30 milyon Euro talep etti

İngiliz, Hollanda ve İtalyan kulüplerinin ardından Fransız temsilcisi Rennes de Gedson Fernandes'i transfer listesine dahil etti. Ligue 1 ekibi, 2021-22 sezonu ara döneminde Beşiktaş'a kaptırdığı oyuncu için 20 milyon Euro seviyesinde bir rakamla siyahbeyazlıların kapısını çaldı. Ancak Beşiktaş 30 milyon Euro talep etti. Gedson'u 6 milyon Euro'ya alan Beşiktaş, yapılan anlaşma gereği sonraki satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya verecek. Bu nedenle 30 milyon Euro'dan aşağıya 24 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de dünkü lansmanda Gedson için "Taleplere soğuk bakıyoruz ancak zaman ne gösterir bilemiyoruz" açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!
Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' çıkışına tepki: Yetmez, bunu daha da artırman lazım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı talimat verirse çalışma yaparız
CHP'li belediyeden 224 depremzedeye tebligat! 15 gün içinde daireleri boşaltın yoksa sokağa atarız
Türkiye Ömer’e ağladı
Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Rennes’den Gedson için 20 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA