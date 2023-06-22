Rennes’den Gedson için 20 milyon Euro

ngiliz, Hollanda ve İtalyan kulüplerinin ardından Fransız temsilcisi Rennes de Gedson Fernandes'i transfer listesine dahil etti. Ligue 1 ekibi, 2021-22 sezonu ara döneminde Beşiktaş'a kaptırdığı oyuncu için 20 milyon Euro seviyesinde bir rakamla siyahbeyazlıların kapısını çaldı. Ancak Beşiktaş 30 milyon Euro talep etti. Gedson'u 6 milyon Euro'ya alan Beşiktaş, yapılan anlaşma gereği sonraki satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya verecek. Bu nedenle 30 milyon Euro'dan aşağıya 24 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de dünkü lansmanda Gedson içinaçıklamasını yaptı.