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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Rıdvan Yılmaz Rangers’ta kalacak

Rıdvan Yılmaz Rangers’ta kalacak
Adı yakın zamanda Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Rıdvan Yılmaz için Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan açıklama geldi. Beşiktaş'tan transfer ettikleri Türk futbolcunun gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Bronckhorst, "Yaz ayındaki Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında fark görebiliyorum. Çok daha iyi bir yerde ve A takımda oynamaya çok daha yakın. Taktikleri bilmesi ve belirli anlarda nerede olması gerektiğinden emin olmalıyız. Kendisini başka bir kulübe vermeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

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Rıdvan Yılmaz Rangers’ta kalacak
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