Rıdvan Yılmaz Rangers’ta kalacak

Adı yakın zamanda Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Rıdvan Yılmaz için Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan açıklama geldi. Beşiktaş'tan transfer ettikleri Türk futbolcunun gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Bronckhorst, "Yaz ayındaki Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında fark görebiliyorum.Taktikleri bilmesi ve belirli anlarda nerede olması gerektiğinden emin olmalıyız. Kendisini başka bir kulübe vermeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.