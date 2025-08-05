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Giriş Tarihi: 5.8.2025

Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü

Jurasek’i gözden çıkaran Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekle anlaştı, Rangers ile de el sıkışıldı. Rıdvan imzayı atacak

Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Başkan Serdal Adalı, 24 yaşındaki futbolcu için el sıkıştıklarını söyledi. 2022-23 sezonunda 4 milyon Euro bonservisle Rangers'a transfer olan Rıdvan'ın maliyeti ile ilgili bir bilgi ise başkan Adalı tarafından verilmedi. Öte yandan Adalı, bir de sol kanat transferi yapacakları müjdesini taraftara verirken teknik direktör Solskjaer'e destek istedi. Rıdvan Yılmaz'ın kısa süre içinde prosedürlerin tamamlanması ile birlikte İstanbul'a geleceği Adalı tarafından duyuruldu.
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Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü
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