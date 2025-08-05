Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya vardı.2022-23 sezonunda 4 milyon Euro bonservisleRıdvan Yılmaz'ın kısa süre içinde prosedürlerin tamamlanması ile birlikte İstanbul'a geleceği Adalı tarafından duyuruldu.