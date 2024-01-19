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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Rosier Nice’e kiralandı

Rosier Nice’e kiralandı
Beşiktaş, kadro dışı bırakılan futbolculardan biriyle daha yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan bildirimde Fransız futbolcunun Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığı açıklandı. Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek olan Rosier, "İddialı bir takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte yapacak çok şeyimiz var, motiveyim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransız basını, tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro'nun altında olduğunu ileri sürdü. Beşiktaş, daha önce Eric Bailly'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshederken, Jean Onana'yı da kiralık göndermişti.

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Rosier Nice’e kiralandı
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