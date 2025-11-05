Sabah Spor yazdı Duran açıkladı!

Beşiktaş maçında 66. dakikada oyuna giren, 83'te kendi çabası ile galibiyet golünü atan Jhon Duran, dün yapılan idmanda basının sorularını yanıtladı. SABAH Spor'un 'GRACIAS (TEŞEKKÜRLER) BAŞKAN SARAN' başlığıyla dün manşetine taşıdığı iyileşme süresinde Sadettin Saran faktörünün önemi haberi birinci ağızdan belgelendi. Golcü futbolcu, "Uzun bir sakatlıktı. Her futbolcu takımına katkı sağlamak, bir an önce oynamak ister. Başkanımız tüm sakatlık süreci boyunca yanımda oldu, eşlik etti. Benimle konuştu. Bu süreci atlatmamda en büyük yardımcımdı" diye konuştu.

11'İ İSTİYOR

Avrupa Ligi'nde yarın Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş derbisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşen Duran'ın 11'e hazır olduğunu söylediği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, sağlık ekibiyle görüşerek genç golcünün maça ilk 11'de başlayabilecek durumda olup olmadığına dair detaylı bir rapor isteyecek. Onay çıkmazsa Kayseri maçına kadar beklenecek.



DUYGULARIN DIŞA VURUMU

DURAN, Beşiktaş ağlarına gönderdiği galibiyet golünü ve sevincini şöyle yorumladı: "Önemli bir sakatlıktan döndükten sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak özeldi. Gol sevinci de uzun bir süre sonra geri dönüp, takıma katkı sağlamanın vermiş olduğu duyguların dışa vurumuydu."

ODAĞIMIZ HEP SIRADAKİ MAÇ

SEZONUN kalanıyla ilgili görüşleri sorulan Kolombiyalı yıldız, "Önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç olacak. Ondan sonra bize neler getireceğini göreceğiz. Taraftarlarımız nereye gidersek oradalar" dedi.