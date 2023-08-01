Sağda yeni hedef Sallai

Transferde vites artıran siyah-beyazlı yönetim, takımından ayrılmak isteyen ve ilk temasa olumlu dönüş yapan 26 yaşındaki yıldız için kiralama teklifinde bulundu
Sol kanada Rebic takviyesini yapan Beşiktaş, sağ kanat için de gaza bastı. Bu bölge için Milan'dan Messias'ı gündemine alan ancak görüşmelerde şu anda ciddi mesafe kat edemeyen siyah-beyazlılar, Freiburg'dan Roland Sallai'yi de listeye dahil etti. Macar oyuncununşartları hakkında bilgi alanyönetimin, kiralama teklifindebulunduğu öğrenildi. Bundesliga ekibine 2018 yazında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle APOEL Nikosia'dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi istediği kaydedildi.
FEDERİCO BERNARDESCHİ İDDİASI
İlk kurulan temasta oyuncu cephesinden olumlu dönüş alan Beşiktaşlı kurmayların, kulübüyle de pazarlıkları başlatacağı kaydedildi. Freiburg'unbonservisiyle göndermeyiplanladığı tecrübelifutbolcuda geçici transferiüzerinde duracak olan Kartal'ın,MLS'te aradığını bulamayanFederico Bernardeschi'yide alternatifler arasındatuttuğu kaydedildi. Toronto ile 3 yıllık sözleşmesi olan 29 yaşındaki İtalyan sağ kanadın durumu araştırılıyor.