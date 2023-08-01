Sağda yeni hedef Sallai

Sol kanada Rebic takviyesini yapan Beşiktaş, sağ kanat için de gaza bastı. Bu bölge için Milan'dan Messias'ı gündemine alan ancak görüşmelerde şu anda ciddi mesafe kat edemeyen siyah-beyazlılar, Freiburg'dan Roland Sallai'yi de listeye dahil etti.Bundesliga ekibine 2018 yazında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle APOEL Nikosia'dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi istediği kaydedildi.İlk kurulan temasta oyuncu cephesinden olumlu dönüş alan Beşiktaşlı kurmayların, kulübüyle de pazarlıkları başlatacağı kaydedildi.Toronto ile 3 yıllık sözleşmesi olan 29 yaşındaki İtalyan sağ kanadın durumu araştırılıyor.