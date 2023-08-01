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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Sağda yeni hedef Sallai

Sağda yeni hedef Sallai

Transferde vites artıran siyah-beyazlı yönetim, takımından ayrılmak isteyen ve ilk temasa olumlu dönüş yapan 26 yaşındaki yıldız için kiralama teklifinde bulundu

Sol kanada Rebic takviyesini yapan Beşiktaş, sağ kanat için de gaza bastı. Bu bölge için Milan'dan Messias'ı gündemine alan ancak görüşmelerde şu anda ciddi mesafe kat edemeyen siyah-beyazlılar, Freiburg'dan Roland Sallai'yi de listeye dahil etti. Macar oyuncunun şartları hakkında bilgi alan yönetimin, kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bundesliga ekibine 2018 yazında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle APOEL Nikosia'dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi istediği kaydedildi.

FEDERİCO BERNARDESCHİ İDDİASI
İlk kurulan temasta oyuncu cephesinden olumlu dönüş alan Beşiktaşlı kurmayların, kulübüyle de pazarlıkları başlatacağı kaydedildi. Freiburg'un bonservisiyle göndermeyi planladığı tecrübeli futbolcuda geçici transferi üzerinde duracak olan Kartal'ın, MLS'te aradığını bulamayan Federico Bernardeschi'yi de alternatifler arasında tuttuğu kaydedildi. Toronto ile 3 yıllık sözleşmesi olan 29 yaşındaki İtalyan sağ kanadın durumu araştırılıyor.

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Sağda yeni hedef Sallai
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