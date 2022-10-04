‘Sağ’lam dönüş

F.Bahçe maçında oyuna girmesi ile hücum hattına hareket getiren Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı için herkes seferber oldu. Ghezzal’ın Giresun’a karşı ilk 11’e girmesi için özel program uygulanacak
Beşiktaş, derbiden 1 puanla ayrılırken son 30 dakikada gösterilen performans ise umut verdi. Sakatlığını atlatan ve 72'de oyuna giren Ghezzal'ın takımı ateşlemesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Sağ kanatta deneyimli oyuncunun yokluğunda Muleka'dan istediği verimi özellikle asist ve pozisyon başlangıcı olarak alamayan Kara Kartal, Giresunspor maçı öncesinde 30 yaşındaki oyuncunun durumuna odaklandı. Derbi öncesinde İsmael'in,Ghezzal&N'Koudou ile başlamaplanı sakatlıklaratakılırken zorunluluklar nedeniyleRedmond ve Mulekahücum kanatları olaraksahaya çıktı.
MULEKA'NIN OFSAYTLARI TEPKİ GÖRDÜ
Özellikle Muleka'nın verimsizliğitakımın hücum dengesini debozarken sık sık ofsayta yakalanmasıda büyük tepki gördü. Ghezzal'ıncumartesi günü Giresun deplasmanındasahaya ilk 11'de çıkmasıiçin de kollar sıvandı. Yıldızfutbolcu için sağlık heyeti tedavisürecini hızlandırırken fizyoterapistlerleteknik heyet dirsektemasında bulunacak. Takımlaidmanlara katılacak olan oyuncuiçin en büyük beklenti ağrılarınınnüksetmemesi.