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Giriş Tarihi: 4.10.2022

‘Sağ’lam dönüş

OGÜN ŞAHİNOĞLU
‘Sağ’lam dönüş

F.Bahçe maçında oyuna girmesi ile hücum hattına hareket getiren Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı için herkes seferber oldu. Ghezzal’ın Giresun’a karşı ilk 11’e girmesi için özel program uygulanacak

Beşiktaş, derbiden 1 puanla ayrılırken son 30 dakikada gösterilen performans ise umut verdi. Sakatlığını atlatan ve 72'de oyuna giren Ghezzal'ın takımı ateşlemesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Sağ kanatta deneyimli oyuncunun yokluğunda Muleka'dan istediği verimi özellikle asist ve pozisyon başlangıcı olarak alamayan Kara Kartal, Giresunspor maçı öncesinde 30 yaşındaki oyuncunun durumuna odaklandı. Derbi öncesinde İsmael'in, Ghezzal&N'Koudou ile başlama planı sakatlıklara takılırken zorunluluklar nedeniyle Redmond ve Muleka hücum kanatları olarak sahaya çıktı.

MULEKA'NIN OFSAYTLARI TEPKİ GÖRDÜ
Özellikle Muleka'nın verimsizliği takımın hücum dengesini de bozarken sık sık ofsayta yakalanması da büyük tepki gördü. Ghezzal'ın cumartesi günü Giresun deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkması için de kollar sıvandı. Yıldız futbolcu için sağlık heyeti tedavi sürecini hızlandırırken fizyoterapistlerle teknik heyet dirsek temasında bulunacak. Takımla idmanlara katılacak olan oyuncu için en büyük beklenti ağrılarının nüksetmemesi.

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