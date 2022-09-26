Saiss’in partneri Tayyip Talha

Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan puan kayıplarında sorun olarak görülen iki mevki vardı; birincisi kale, ikincisi ise sağ stoper. Transferin son gününde'u kadrosuna katan siyahbeyazlılar, genç stoperi ayağının tozuyla İstanbulspor maçında sahaya da sürmüştü. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 51'de baş dönmesi nedeniyle kenara gelmişti. Sorunlu mevkiler üzerine yoğun mesai harcayan teknik direktör İsmael ve ekibi, derbi tecrübesi bulunanvegibi iki alternatife rağmen 22 yaşındaki Tayyip Talha'yı 11'e almayı planlıyor. Antrenmanlardaki performansıyla da göz dolduran genç savunmacının pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisinde'in partneri olması bekleniyor.BEŞIKTAŞ'IN 18 yaşındaki kanat oyuncusu Besar Gudjufi, Kuzey Makedonya U19 takımında ciddi bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcunun milli takımda çapraz bağ zedelenmesi yaşadığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Beşiktaş geçen yaz transfer ettiği Gudjufi'yi, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte bu sezon resmen açıklamıştı.TEKNIK direktör Valerien İsmael, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma tatil verdi. Dünü izinli olarak geçiren ve bugün de dinlenecek olan siyahbeyazlı futbolcular, yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalara başlayacak.Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattında yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti. Bilindiği üzere Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı. 22 yaşındaki oyuncu, Burnley ekibinde 1 maçta 2 dakika görev aldı. Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu.