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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Saiss’te durum şüpheli

Saiss’te durum şüpheli

Kasımpaşa mücadelesinde oynaması beklenen Faslı stoper dün takımla çalıştı ancak fiziksel olarak beklenenin altında kaldı. En küçük risk halinde maçta görevlendirilmeyecek

Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, takımın savunmadaki sorunlarının çözümü için önemli bir isim olarak görülüyor. Dünya Kupası'nda olağanüstü performans gösteren ve kaptanlığını yaptığı Fas ile tarih yazan 32 yaşındaki futbolcunun dönüşü herkesin en merak ettiği konuydu. Turnuvada yaşadığı adale yırtığı sebebiyle yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak kalan Saiss, dün akşam takımla antrenman yaptı. Kasımpaşa maçında sahaya sürülmesi planlanan hatta dönüşüyle sistem değişikliği dahi denenecek olan Saiss, beklentilerin altında kaldı. Yapılan kontrollerde sakatlığının etkilerini tam manasıyla atlatmadığı, fiziksel olarak biraz gerilediği gerekçesiyle cumartesi oynanacak maçta 11'de yer almasının çok zor görüldüğü belirtildi. Başarılı futbolcu maç gününe kadar her antrenmanda kontrol altında tutulacak. Yeniden bir sakatlık yaşaması istenmeyen Saiss, en küçük risk halinde maçta görevlendirilmeyecek.

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Saiss’te durum şüpheli
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