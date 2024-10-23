Sakatlıklar belini büktü!

Siyah-beyazlılar, Lyon ve Galatasaray ile kritik deplasman sınavlarına çıkacağı haftada sakatlıklardan yana çok dertli… Beşiktaş'ın kalesinden hücumuna kadar kritik eksikleri var. Omzunda tendon yaralanması olan kaleci Mert Günok, yarın Lyon maçında yok, Galatasaray'a yetişmesi zor.Adalesinde problem olan Milot Rashica da yarınki Avrupa sınavında olmayacak, derbiye yetişmeye çalışacak.Bu oyuncular dışında Chamberlain adale sakatlığı yaşadı ve 1 hafta sahalardan uzak kalacak.İdeal kadrosunu oluşturmakta zorlanan Giovanni van Bronckhorst'un, Paulista'yı riske atıp atmamaya karar vermediği kaydedildi.Hollandalı hoca, derbide kritik öneme sahip olduklarını düşündüğü 3 ismi de RAMS Park'ta 11'e koymayı düşünüyor.