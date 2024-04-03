Salih Özcan’a sıkı markaj!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki önemli isimlerden biri de milli takımın yıldızlarından Salih Özcan… Siyah-beyazlı takımın yerli oyuncu kalitesini yukarı çekeceğine inanılan deneyimli oyuncuya futbol koordinatörü Samet Aybaba'dan telefon gitti
. Deneyimli futbolcuyla görüşen Aybaba, "Seni takımda görmek istiyoruz" dedi.
İLERLEYEN GÜNLERDE TEKRAR KONUŞALIM
Başarılı orta saha ise "Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrar konuşalım"
karşılığını verdi. Kariyerine
Borussia Dortmund'da
devam eden Salih için bu sezon
işler pek istediği gibi gitmedi. 26 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.
Alman
ekibinin, iyi bir teklif gelmesi
halinde iki yıl daha sözleşmesi
olan futbolcunun transferine
onay vermesine kesin
gözüyle bakılıyor.
ARAT: SEMİH SATILIK DEĞİL
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, her gün talibi çıkan ve Avrupa devleri tarafından yakından takip edilen Semih Kılıçsoy için kapıları kapattı. Zaman zaman Semih'in satılacağı ve elde edilecek bonservis geliriyle yeni sezonun transferleri yapılacağı dillendirilse de başkan Arat, net bir şekilde 18 yaşındaki golcü ile devam edeceklerini söyledi. Arat, "Semih bizim gözbebeğimiz. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Bizim Semih'i satma gibi bir planımız yok, böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.