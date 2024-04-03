Salih Özcan’a sıkı markaj!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki önemli isimlerden biri de milli takımın yıldızlarından Salih Özcan…. Deneyimli futbolcuyla görüşen Aybaba, "Seni takımda görmek istiyoruz" dedi.Başarılı orta saha isekarşılığını verdi. KariyerineBorussia Dortmund'dadevam eden Salih için bu sezonişler pek istediği gibi gitmedi.Almanekibinin, iyi bir teklif gelmesihalinde iki yıl daha sözleşmesiolan futbolcunun transferineonay vermesine kesingözüyle bakılıyor.Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, her gün talibi çıkan ve Avrupa devleri tarafından yakından takip edilen Semih Kılıçsoy için kapıları kapattı. Zaman zaman Semih'in satılacağı ve elde edilecek bonservis geliriyle yeni sezonun transferleri yapılacağı dillendirilse de başkan Arat, net bir şekilde 18 yaşındaki golcü ile devam edeceklerini söyledi. Arat, "Semih bizim gözbebeğimiz. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Bizim Semih'i satma gibi bir planımız yok, böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.