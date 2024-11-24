Salih ve Can’ı hırs bastı

tecrübeli ismi Salih Uçan ile yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Can Keleş, daha fazla süre bulmak için idmanlarda sıkı tempoda çalışıyor. Salih, milli arada İstanbul'da kalırken izin günlerini de tesiste geçirdi. Can da fiziksel gücünü artırırken, fazlalıklarından da kurtuldu.İki oyuncu da hocalarından kendilerini gösterebilmek adına maçlarda daha fazla süre bekliyor. Taraftarlar da bu iki ismin forma şansı bulmaması noktasında Giovanni van Bronckhorst'a eleştiriler yöneltiyor.