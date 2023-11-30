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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Şampiyonluk bize yetmez

Ogün ŞAHİNOĞLU
Şampiyonluk bize yetmez

"Beşiktaş forması nereye çıksa şampiyonluğa oynamak zorundadır. Köklerini unutmayan, geleceğe yelken açan bir camia hayalim var." "Şampiyonlar Ligi olmadan sadece lig şampiyonluğu hedef olmaz. Beşiktaş, Avrupa hedefiyle yaşamak zorunda."

Beşiktaş 3 Aralık'taki seçimli olağanüstü genel kurul için geri sayıma başladı. Hasan Arat büyük yarış öncesi sorularımızı cevapladı. İşte yanıtlar:
Başkan adayı değil, taraftar olarak nasıl bir Beşiktaş hayal ediyorsunuz? Ulusal ve uluslararası alanda itibarlı bir Beşiktaş olacak. Daha fazla iş insanının, talebenin üye olduğu, üye sayısının çoğaldığı… Beşiktaş forması nereye çıkarsa çıksın, şampiyonluğa oynamak zorundadır. İddialı, geleneklerini ve köklerini unutmayan, geleceğe o vizyonda yelken açan bir camia hayal ediyorum. Beşiktaş'ın yüzü Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak. Tesiste bütün yetki onlarda olacak. Matematik işlediği sürece Beşiktaş şampiyonluğu kovalar. Her türlü riski alıp takımı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş, Avrupa hedefiyle yaşamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne girmelidir. İkinci yarıdaki tüm konsantrasyonumuz bunun üzerine olmalı. Neden yeniden Avrupa Kupası gelmesin, Şampiyonlar Ligi olmadan lig şampiyonluğu tek başına hedef olmaz.



HERKESİ KUCAKLARIZ

'Camia bölündü' deniyor. Nasıl birleşir?
Hemen bir araya getiririz bu kolay. Ben eski sporcuyum, idarecilik tecrübem var. Hemen bir araya getirir, çok büyütürüz bu camiayı. Herkesi de kucaklarız. Derneklerden sorumlu yöneticilik yapan insanlar dernekleri kendi kontrollerinde zannediyor ve oy deposu olarak görüyor. Seçim çalışmaları sırasında gençler ve çocuklar etkiledi beni. Beşiktaş insanlar için moral kaynağı.
Projelerinizin kaynağı çok merak ediliyor. Bu nasıl elde edilecek?
Hayali projelerle kimsenin piyasaya çıkmaması, gerçekçi projelerle çıkması lazım. Biz Dijital App'i konuşuyoruz anlamıyorlar. Gayrimenkul fonu, girişim sermayesi fonu, bireysel emeklilik fonu kuracağız artı Dijital App'ten gelir elde edeceğiz ve çok ciddi avantajlar sağlayacağız. Buradan bilet alınabilecek, üye olunabilecek, NFT alınabilecek, token alınabilecek ekosistemden bahsediyoruz.

3 KULÜPTEN OYUNCU ALACAĞIZ

Camianın yıldız transfer beklentisi bulunuyor. Hazırlığınız var mı?
Avrupa'dan iki, Asya Şampiyonlar Ligi'nden bir kulüple anlaştık. Bu üç kulüpten ihtiyacımız olan oyuncuları süratle alacağız. Mevkiler aşağı yukarı belli. Samet hoca (Aybaba) liderliğindeki ekibimiz ve yabancı danışmanlarımız çalıştı. Talisca, Atiba, Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar bir yıldız. Yıldızlar oynadıkları topla değil, bıraktıkları etkiyle ölçülebilir. Ne yıldızlar var ama o etki yok.
Seçilirseniz, pazartesi ilk icraatınız ne olacak?
Hemen futbol takımı. Rıza Hoca (Çalımbay) ile konuşacağız. Transfer açıldığı anda hemen onları bitireceğiz.




KENAN YILDIZ'I BEĞENMEDİLER

SON genel kurulda harcamalara bakıldığında 39 milyon TL'ye yakın scouting gideri vardı. Hangi oyunculara ulaşılmış, kim takıma kazandırılmış bunun paylaşılması gerek. Scouting ekipleri hesap verebilir olmalı. Büyük bir star Beşiktaş'a getiriyorlar, beğenmiyorlar, kalkıyor ardından Juventus'a gidiyor (Kenan Yıldız) sonra milli takımda star oluyor. Biz işe başladık. Almanya'daki Türklerin listesi elimizde.

ÖZEL TRİBÜN KURACAĞIZ

Benim Avrupa'da gittiğim bütün karşılaşmalarda engellilerin özel yerleri vardır. Hem ulaşım açısından hem maç seyretme açısından özel yerleri olacak. Beşiktaş basketbolda engelliler takımını ilk kuranlardan biri benim. Sadece basketbol ile kalmaması lazım. Maçların maliyetleri de çok yüksek. Özellikle üniversite öğrencileri için özel kampanya yapacağız.

%60 KATILIM BEKLİYORUZ

21 bin 500 katılım hakkı olan üye var. Biz %60 civarında katılım bekliyoruz. Kime kullanırsanız kullanın ama gelin oy verin. Beşiktaş'ın kaderini siz belirleyin, dışarıdan birileri belirlemesin.

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