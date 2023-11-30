Şampiyonluk bize yetmez

"Beşiktaş forması nereye çıksa şampiyonluğa oynamak zorundadır. Köklerini unutmayan, geleceğe yelken açan bir camia hayalim var." "Şampiyonlar Ligi olmadan sadece lig şampiyonluğu hedef olmaz. Beşiktaş, Avrupa hedefiyle yaşamak zorunda."
Beşiktaş 3 Aralık'taki seçimli olağanüstü genel kurul için geri sayıma başladı. Hasan Arat büyük yarış öncesi sorularımızı cevapladı. İşte yanıtlar: Başkan adayı değil, taraftar olaraknasıl bir Beşiktaş hayal ediyorsunuz? Ulusal ve uluslararası alanda itibarlı bir Beşiktaş olacak. Daha fazla iş insanının, talebenin üye olduğu, üye sayısının çoğaldığı… Beşiktaş formasınereye çıkarsa çıksın, şampiyonluğaoynamak zorundadır. İddialı, geleneklerini ve köklerini unutmayan, geleceğe o vizyonda yelken açan bir camia hayal ediyorum. Beşiktaş'ın yüzü Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak. Tesiste bütün yetki onlarda olacak. Matematik işlediği sürece Beşiktaşşampiyonluğu kovalar. Her türlüriski alıp takımı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş, Avrupa hedefiyle yaşamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne girmelidir. İkinci yarıdaki tüm konsantrasyonumuz bunun üzerine olmalı. Neden yeniden Avrupa Kupası gelmesin,Şampiyonlar Ligi olmadan lig şampiyonluğutek başına hedef olmaz.
HERKESİ KUCAKLARIZ
'Camia bölündü' deniyor. Nasıl birleşir?
Hemen bir araya getiririz bu kolay. Ben eskisporcuyum, idarecilik tecrübem var. Hemenbir araya getirir, çok büyütürüz bu camiayı.Herkesi de kucaklarız. Derneklerden sorumluyöneticilik yapan insanlar dernekleri kendikontrollerinde zannediyor ve oy deposuolarak görüyor. Seçim çalışmaları sırasındagençler ve çocuklar etkiledi beni. Beşiktaşinsanlar için moral kaynağı. Projelerinizin kaynağı çok merak ediliyor.Bu nasıl elde edilecek?
Hayali projelerle kimsenin piyasaya çıkmaması,gerçekçi projelerle çıkması lazım. BizDijital App'i konuşuyoruz anlamıyorlar. Gayrimenkulfonu, girişim sermayesi fonu, bireyselemeklilik fonu kuracağız artı Dijital App'tengelir elde edeceğiz ve çok ciddi avantajlarsağlayacağız. Buradan bilet alınabilecek, üyeolunabilecek, NFT alınabilecek, token alınabilecekekosistemden bahsediyoruz.
3 KULÜPTEN OYUNCU ALACAĞIZ
Camianın yıldız transfer beklentisi bulunuyor.Hazırlığınız var mı?
Avrupa'dan iki, Asya Şampiyonlar Ligi'nden birkulüple anlaştık. Bu üç kulüpten ihtiyacımız olan oyuncularısüratle alacağız. Mevkiler aşağı yukarı belli. Samethoca (Aybaba) liderliğindeki ekibimiz ve yabancı danışmanlarımızçalıştı. Talisca, Atiba, Sergen Yalçın, SametAybaba, Feyyaz Uçar bir yıldız. Yıldızlar oynadıklarıtopla değil, bıraktıkları etkiyle ölçülebilir. Ne yıldızlarvar ama o etki yok. Seçilirseniz, pazartesi ilk icraatınız ne olacak?
Hemen futbol takımı. Rıza Hoca (Çalımbay)ile konuşacağız. Transfer açıldığıanda hemen onları bitireceğiz.
KENAN YILDIZ'I BEĞENMEDİLER
SON genel kurulda harcamalara bakıldığında 39 milyon TL'ye yakın scouting gideri vardı. Hangi oyunculara ulaşılmış, kim takıma kazandırılmış bunun paylaşılması gerek. Scouting ekipleri hesap verebilir olmalı. Büyük bir star Beşiktaş'a getiriyorlar, beğenmiyorlar, kalkıyor ardından Juventus'a gidiyor (Kenan Yıldız) sonra milli takımda star oluyor. Biz işe başladık. Almanya'daki Türklerin listesi elimizde.
ÖZEL TRİBÜN KURACAĞIZ
Benim Avrupa'da gittiğim bütün karşılaşmalarda engellilerin özel yerleri vardır. Hem ulaşım açısından hem maç seyretme açısından özel yerleri olacak. Beşiktaş basketbolda engelliler takımını ilk kuranlardan biri benim. Sadece basketbol ile kalmaması lazım. Maçların maliyetleri de çok yüksek. Özellikle üniversite öğrencileri için özel kampanya yapacağız.
%60 KATILIM BEKLİYORUZ
21 bin 500 katılım hakkı olan üye var. Biz %60 civarında katılım bekliyoruz. Kime kullanırsanız kullanın ama gelin oy verin. Beşiktaş'ın kaderini siz belirleyin, dışarıdan birileri belirlemesin.