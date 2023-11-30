Şampiyonluk bize yetmez

Beşiktaş 3 Aralık'taki seçimli olağanüstü genel kurul için geri sayıma başladı. Hasan Arat büyük yarış öncesi sorularımızı cevapladı.Ulusal ve uluslararası alanda itibarlı bir Beşiktaş olacak. Daha fazla iş insanının, talebenin üye olduğu, üye sayısının çoğaldığı…İddialı, geleneklerini ve köklerini unutmayan, geleceğe o vizyonda yelken açan bir camia hayal ediyorum. Beşiktaş'ın yüzü Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak. Tesiste bütün yetki onlarda olacak.Beşiktaş, Avrupa hedefiyle yaşamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne girmelidir. İkinci yarıdaki tüm konsantrasyonumuz bunun üzerine olmalı. Neden yenidenHemen bir araya getiririz bu kolay. Ben eskisporcuyum, idarecilik tecrübem var.Derneklerden sorumluyöneticilik yapan insanlar dernekleri kendikontrollerinde zannediyor ve oy deposuolarak görüyor.Hayali projelerle kimsenin piyasaya çıkmaması,gerçekçi projelerle çıkması lazım. BizDijital App'i konuşuyoruz anlamıyorlar.Buradan bilet alınabilecek, üyeolunabilecek, NFT alınabilecek, token alınabilecekekosistemden bahsediyoruz.Avrupa'dan iki, Asya Şampiyonlar Ligi'nden birkulüple anlaştık. Bu üç kulüpten ihtiyacımız olan oyuncularısüratle alacağız.Samethoca (Aybaba) liderliğindeki ekibimiz ve yabancı danışmanlarımızçalıştı.Ne yıldızlarvar ama o etki yok.Hemen futbol takımı. Rıza Hoca (Çalımbay)ile konuşacağız. Transfer açıldığıanda hemen onları bitireceğiz.SON genel kurulda harcamalara bakıldığında 39 milyon TL'ye yakın scouting gideri vardı. Hangi oyunculara ulaşılmış, kim takıma kazandırılmış bunun paylaşılması gerek. Scouting ekipleri hesap verebilir olmalı. Büyük bir star Beşiktaş'a getiriyorlar, beğenmiyorlar, kalkıyor ardından Juventus'a gidiyor (Kenan Yıldız) sonra milli takımda star oluyor. Biz işe başladık. Almanya'daki Türklerin listesi elimizde.Benim Avrupa'da gittiğim bütün karşılaşmalarda engellilerin özel yerleri vardır. Hem ulaşım açısından hem maç seyretme açısından özel yerleri olacak. Beşiktaş basketbolda engelliler takımını ilk kuranlardan biri benim. Sadece basketbol ile kalmaması lazım. Maçların maliyetleri de çok yüksek. Özellikle üniversite öğrencileri için özel kampanya yapacağız.21 bin 500 katılım hakkı olan üye var. Biz %60 civarında katılım bekliyoruz. Kime kullanırsanız kullanın ama gelin oy verin. Beşiktaş'ın kaderini siz belirleyin, dışarıdan birileri belirlemesin.