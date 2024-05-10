Sana inanıyoruz

Beşiktaş'ın ara transferde 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı
Al Musrati şu
ana dek umduğunu bulamadı.
G.Saray derbisinde kendi kalesine
gol atan, F.Bahçe maçında kırmızı
kart gören Libyalı orta saha,
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde
Ankaragücü'ne karşı ilk 11'de sahaya
çıkarken sadece 45 dakika sahada
kalabildi. Rekor transferin başlangıç performansı taraftarı da memnun etmezken, Musrati'nin mental olarak da geri çekildiği bu nedenle teknik ekip ve idarecilerin devreye girdiği kaydedildi.
29 yaşındaki
orta saha ile görüşülürken
kendisine duyulan
güven yinelendi. Musrati'ye
bu düşüşün geçici olduğu ve takılı
kalmaması gerektiği aktarılırken
"Gelecek sezon sana çok ihtiyacımız
olacak, şimdi kalan maçları iyi
bitirelim. Sen bizim için önemli bir
oyuncusun, beklentimiz de büyük. Kaliteni herkes biliyor, hep beraber toparlanacağız"
ifadeleri kulüp idarecileri
ve hocaları tarafından iletildi.