Sana inanıyoruz

Beşiktaş'ınAl Musrati şuana dek umduğunu bulamadı.G.Saray derbisinde kendi kalesinegol atan, F.Bahçe maçında kırmızıkart gören Libyalı orta saha,Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeAnkaragücü'ne karşı ilk 11'de sahayaçıkarken sadece 45 dakika sahadakalabildi.29 yaşındakiorta saha ile görüşülürkenkendisine duyulangüven yinelendi. Musrati'yebu düşüşün geçici olduğu ve takılıkalmaması gerektiği aktarılırken"Gelecek sezon sana çok ihtiyacımızolacak, şimdi kalan maçları iyibitirelim. Sen bizim için önemli biroyuncusun, beklentimiz de büyük.ifadeleri kulüp idarecilerive hocaları tarafından iletildi.