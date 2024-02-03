Santos’a rağmen Lovren’e veto

Beşiktaş'ta stoper, ön libero ve hücum bölgelerine yapılacak takviyeler için girişimler devam ederken gündemde yer alan isimlerden Dejan Lovren transferi direkten döndü. Lyon forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, teknik heyet ve transfer ekibinin isteğiyle gündeme geldi. Yöneticiler de Hırvat futbolcu ve kulübüyle görüşmeler yaptı.Ayrıca Lyon'dan da transfer vizesi alındı.Bu gelişmenin ardından Lovren'in adı yönetim kuruluna getirildi. Siyah-beyazlı idareciler, yıldız ismin şartlarını bir kez daha değerlendirdi ve herkes fikrini söyledi. Yönetimin çoğunluğu, oyuncunun ilerleyen yaşını öne sürerek bu transferi veto etti.Beşiktaş, ara transferde şu ana kadar sadece Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.BEŞIKTAŞ'TA kadro dışı bırakılan ve sonrasında Afrika Uluslar Kupası için milli takımına giden Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, sakatlanarak geri dönmüştü. Tecrübeli futbolcu dün ise düz koşulara başladı. Ligdeki Trabzon ve Kayserispor maçlarıyla Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor müsabakasını kaçıracakBEŞİKTAŞ'IN James Rodriguez'le ilgilendiği iddialarına Sao Paulo kulübü Başkanı Joluio Casares'ten yanıt geldi. Casares, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Bizimle temasa geçilmedi. Rodriguez bir Sao Paulo oyuncusu ve sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.