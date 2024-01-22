Santos’tan kadroya Pendikspor ayarı!

Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendikspor mağlubiyeti moralleri bozarken, teknik direktör Fernando Santos'un yarın Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de değişime gideceği öğrenildi. Portekizli hocanın sağbekte Onur Bulut'un yerine yenitransfer Jonas Svensson'a, orta sahadada Tayfur Bingöl'ün yerine SalihUçan'a görevvermesi bekleniyor. Ayrıca Necip Uysal stopere dönerken Zaynutdinov'un ise savunmanın göbeğinden Umut Meraş'ın yerine sol beke geçmesi oldukça yüksek ihtimal. Santos'unhücumda ise Ante Rebic'isahaya sürmeye hazırlandığı gelenbilgiler arasında.