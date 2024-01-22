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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Santos’tan kadroya Pendikspor ayarı!

Santos’tan kadroya Pendikspor ayarı!
Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendikspor mağlubiyeti moralleri bozarken, teknik direktör Fernando Santos'un yarın Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de değişime gideceği öğrenildi. Portekizli hocanın sağ bekte Onur Bulut'un yerine yeni transfer Jonas Svensson'a, orta sahada da Tayfur Bingöl'ün yerine Salih Uçan'a görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Necip Uysal stopere dönerken Zaynutdinov'un ise savunmanın göbeğinden Umut Meraş'ın yerine sol beke geçmesi oldukça yüksek ihtimal. Santos'un hücumda ise Ante Rebic'i sahaya sürmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

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Santos’tan kadroya Pendikspor ayarı!
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