Santrfor ve kanat istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst, önceki gün yaptığı açıklamada, özelliklede hücumda oyuncu takviyesine ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti. Bu durumu çok daha önce yönetimle paylaşan Hollandalı hocanın santrfor ve kanat bölgelerine transfer istediği öğrenildi.Ayrıca Immobile ile rekabete girebilecek santrfor transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlıların, isim listeleri oluşturmaya başladığı belirtildi.Gaziantep-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'ye, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Topraktepe, Konya ve G.Saray karşılaşmalarında kulübedeki yerini alamayacak. G.Antep'in hocası Selçuk İnan ise 1 maçla cezalandırıldı. Taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise Beşiktaş Kulübü'ne toplam 562 bin TL para cezası çıktı.