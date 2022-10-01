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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Satırlı holiganları polis yakaladı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Satırlı holiganları polis yakaladı

Derbi öncesi Vodafone Park’ın önünde yaşanan olaylar sonrası elinde satır olan holiganla birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere müsabakalara giriş yasağı konuldu

Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi perşembe gecesi Vodafone Park'ın önünde iki takım taraftarları arasında tartışma yaşanmış, iddialara göre iki kişi yaralanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de olaylarla ilgili inceleme başlattı ve elinde satırla stat çevresine geldiği saptanan Y.A.'nın da aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. 8 isim serbest bırakılırken, Y.A. ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan dokuz kişi hakkında spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.

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Satırlı holiganları polis yakaladı
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