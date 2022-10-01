Satırlı holiganları polis yakaladı

Derbi öncesi Vodafone Park’ın önünde yaşanan olaylar sonrası elinde satır olan holiganla birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere müsabakalara giriş yasağı konuldu
Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi perşembe gecesi Vodafone Park'ın önünde iki takım taraftarları arasında tartışma yaşanmış, iddialara göre iki kişi yaralanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de olaylarla ilgili inceleme başlattı ve elinde satırla statçevresine geldiği saptanan Y.A.'nında aralarında olduğu 9 kişiyigözaltına aldı. 8 isim serbest bırakılırken, Y.A. ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "AdliKontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan dokuz kişi hakkında spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.