Satırlı holiganları polis yakaladı

Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi perşembe gecesi Vodafone Park'ın önünde iki takım taraftarları arasında tartışma yaşanmış, iddialara göre iki kişi yaralanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de olaylarla ilgili inceleme başlattı ve8 isim serbest bırakılırken, Y.A. ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi vekararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan dokuz kişi hakkında spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.