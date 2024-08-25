Savunma bakanı!

Felix Uduokhai, Alman bir anne ile Nijeryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Aue'de başladığı kariyerinde sırasıyla 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg formaları giydi.Rakip atağı engelleme (maç başı 5.3) karnesinde Bundesliga'nın en başarılı ikinci ismi oldu. Pozisyon alma üstünlüğüyle 183 hava topunun 112'sini kazandı ve %61'lik değerle ligde en iyi 6. oyuncu oldu.Uzun pasları ve defanstan topla çıkışlarıyla dikkat çeken Uduokhai, "Oyun kurucu stoper" olarak sivriliyor. Maç başına attığı 3.1 isabetli uzun top değeriyle sadece savunmada değil hücuma çıkışta da yardımcı rol üsteleniyor.UDUOKHAI, geride kalan sezonun tamamında forma giymesine rağmen kariyerinde 18 kez sakatlanması ve toplamda 82 maç kaçırması akıllarda soru işareti oluşturdu. Almanya'da U19, U20, U21 yaş seviyelerinde oynadı ve 6 Kasım 2020'de ilk kez A Takıma davet edildi. Ancak oynama şansına erişemeyen Uduokhai için dönemin teknik direktörü Joachim Löw, "Onun gibi görev yapabileceğine güvenmediğimiz için yerine hiç kimseyi çağırmıyoruz" demişti.