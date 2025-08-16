Savunma çöktü kale düştü!

Beşiktaş savunması, sezona kötü başladı. Siyah-beyazlılar, ilk 4 resmi karşılaşmada tam 9 gole engel olamadı. Shakhtar'dan iki maçta 6 gol yiyen Kartal, St. Patrick's karşısında da 3 kez ağları düşürdü. Bu durum defansa takviye konusunu alevlendirdi. Paulista ve Uduokhai sezona iyi başlamadı ve stoper gerekliliği ortaya çıktı. Taylan Bulut'u sağ beke dahil eden yönetim, sağ stopere de transfer için kolları sıvadı. Ayrıca sol stoperde de çalışma yürütülüyor. Uduokhai ve Paulista'ya teklif beklenirken sol beke takviye konusunda da siyah-beyazlı ekip, Rıdvan Yılmaz'ın durumunu değerlendiriyor ancak henüz net olarak Rangers ile bir görüşme sağlanmadı.

MUSTAFA HEKİMOĞLU YAKLAŞIK 1 AY YOK

BEŞİKTAŞ, Konferans Ligi'nde karşılaştıkları St.Patrick's mücadelesinde sakatlanan genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, ''Futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 18 yaşındaki santrforun, en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.