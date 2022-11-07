Savunma evlere şenlik

Beşiktaş'ta yaptığı kurtarışlara rağmen G.Saray karşısında yenilgiyi önleyemeyen Mert Günok, Gedson ile birlikte takımın en iyi iki isminden biriydi.Beklerin oyuna katkı sağlayamaması, stoperlerin kademe ve markaj hataları ile birlikte defansın önünde Josef ve Salih'in yeterli mücadeleyi gösterememesi sonuca doğrudan etki yaptı. Kartal, 13 maçta ağlarında 18 gol görürken 2012-13 sezonundan sonraki (20) en kötü ikinci performansını sergiledi.Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 8 derbide de galibiyet alamadı. Bu sezon evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray'a da deplasmanda mağlup olarak ilk devreyi derbi galibiyeti göremeden kapatmış oldu. Son zaferini geçtiğimiz sezon ekim ayında Sergen Yalçın yönetiminde 2-1'lik skorla evinde Galatasaray'dan alan siyah-beyazlılar, 1 yıldan uzun bir zamandır ezeli rakiplerine karşı gülemiyor.Galatasaray maçında sakatlanan Umut Meraş ve ağrıları olan Cenk Tosun'un durumlarının ciddi olmadığı ve önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecekleri belirtildi. Rosier'in durumu ise biraz daha kritik. Ayağında şişlik olan sağ bekin haftayı tedavi ve dinlenme ile geçirmesi bekleniyor.