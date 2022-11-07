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Giriş Tarihi: 7.11.2022

Savunma evlere şenlik

Savunma evlere şenlik

13 haftada ağlarında 18 top gören siyah-beyazlı takım, 2012-13’ten bu yana en çok gol yediği ikinci sezonu yaşıyor

Beşiktaş'ta yaptığı kurtarışlara rağmen G.Saray karşısında yenilgiyi önleyemeyen Mert Günok, Gedson ile birlikte takımın en iyi iki isminden biriydi. Ancak savunma 90 dakika boyunca tel tel döküldü. Beklerin oyuna katkı sağlayamaması, stoperlerin kademe ve markaj hataları ile birlikte defansın önünde Josef ve Salih'in yeterli mücadeleyi gösterememesi sonuca doğrudan etki yaptı. Kartal, 13 maçta ağlarında 18 gol görürken 2012-13 sezonundan sonraki (20) en kötü ikinci performansını sergiledi. Şenol Güneş'in ara transferde bek ve stopere takviye isteme ihtimali oldukça yüksek.

DERBI KAZANMAYI UNUTTU
SİYAH-BEYAZLILAR; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 8 derbide de galibiyet alamadı. Bu sezon evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray'a da deplasmanda mağlup olarak ilk devreyi derbi galibiyeti göremeden kapatmış oldu. Son zaferini geçtiğimiz sezon ekim ayında Sergen Yalçın yönetiminde 2-1'lik skorla evinde Galatasaray'dan alan siyah-beyazlılar, 1 yıldan uzun bir zamandır ezeli rakiplerine karşı gülemiyor.

ROSİER'İN AYAĞINDA ŞİŞLİK VAR
Galatasaray maçında sakatlanan Umut Meraş ve ağrıları olan Cenk Tosun'un durumlarının ciddi olmadığı ve önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecekleri belirtildi. Rosier'in durumu ise biraz daha kritik. Ayağında şişlik olan sağ bekin haftayı tedavi ve dinlenme ile geçirmesi bekleniyor.

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Savunma evlere şenlik
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