Savunma S.O.S veriyor

Beşiktaş, yedek ve as karması bir takımla sahaya çıkarken gençler de forma şansı buldu. Bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim; Emrecan Bulut oldu.Siyahbeyazlıların savunması ise çok iç açıcı değildi.Kassongo, merkezin zafiyetinden faydalanıp takımının tek golünü attı. Ataklarını merkezde şekillendiren Sakaryaspor, beklerde yer alan Onur Bulut ve Umut Meraş'ı da zorlayarak çok sayıda pozisyona girdi.Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Yakup Arda Kılıç, 11'de sahaya çıktı. 30. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası dizinde ağrı hisseden kanat oyuncusu, maça devam etmek istese de 3 dakika sonra kenara geldi.Yakup Arda, oyundan çıkarken, gözyaşlarına hakim olamadı.BEŞİKTAŞ'IN transfer döneminin sonunda kadrosuna dahil ettiği ve gelecek yıl sportif direktörlük projesiyle yola çıktığı Gökhan İnler, bu sezon ilk kez bir maçta takımının formasını giydi. 39 yaşındaki oyuncu, 33. dakikada Yakup Arda'nın yerine oyuna dahil oldu.BEŞİKTAŞ'IN olağanüstü kongresinde başkan adayı olan Serdal Adalı, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Akşam da Sakarya Beşiktaşlılar Derneği ile buluşan Adalı, "Camiamız son senelerin en büyük maddi ve manevi erozyonunu yaşamakta. Başkan olursam, 4 Aralık'ta uygulamaya koyacağımız planımız hazır" dedi.İZMİR'E ziyarette bulunan diğer başkan adayı Hasan Arat ise camianın çok ciddi serzenişleri olduğunu belirtti. Arat, "Dolaştığım tüm şehirlerde iki önemli konu ortaya çıkıyor. Biri MHK ne olacak? TFF'de lobimiz var mı? Bunlar her zaman konuşuluyor. Bu lobi sürekli değişiyor. Bizim ekibimiz bu ilişkileri çok iyi düzenleyecek" dedi.