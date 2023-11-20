Savunma S.O.S veriyor

Süleyman Seba’nın anısına Sakarya’da oynanan karşılaşmada Kartal’ın gollerini Rebic ve Donkor (K.K) kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı Kassongo’dan geldi. Emrecan Bulut forvette yıldızlaşt
Beşiktaş, yedek ve as karması bir takımla sahaya çıkarken gençler de forma şansı buldu. Bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim; Emrecan Bulut oldu. Yazın transfer edilenancak 1 dakika dahi resmimaçta forma şansı bulamayan20 yaşındaki futbolcu, asıl mevkikanat olmasına rağmen santrfordaetkili performans ortaya koydu veRebic'in golüne asist yaptı. AyrıcaDonkor'un kendi kalesineattığı ikinci golün hazırlayıcısıoldu. Siyahbeyazlıların savunması ise çok iç açıcı değildi. Jean Onana yine etkisizdi. Kassongo, merkezin zafiyetinden faydalanıp takımının tek golünü attı. Ataklarını merkezde şekillendiren Sakaryaspor, beklerde yer alan Onur Bulut ve Umut Meraş'ı da zorlayarak çok sayıda pozisyona girdi.
YAKUP'UN GÖZYAŞLARI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Yakup Arda Kılıç, 11'de sahaya çıktı. 30. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası dizinde ağrı hisseden kanat oyuncusu, maça devam etmek istese de 3 dakika sonra kenara geldi.Yakup Arda, oyundan çıkarken, gözyaşlarına hakim olamadı.
GÖKHAN İNLER ILK KEZ
BEŞİKTAŞ'IN transfer döneminin sonunda kadrosuna dahil ettiği ve gelecek yıl sportif direktörlük projesiyle yola çıktığı Gökhan İnler, bu sezon ilk kez bir maçta takımının formasını giydi. 39 yaşındaki oyuncu, 33. dakikada Yakup Arda'nın yerine oyuna dahil oldu.
ADALI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
BEŞİKTAŞ'IN olağanüstü kongresinde başkan adayı olan Serdal Adalı, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Akşam da Sakarya Beşiktaşlılar Derneği ile buluşan Adalı, "Camiamız son senelerin en büyük maddi ve manevi erozyonunu yaşamakta. Başkan olursam, 4 Aralık'ta uygulamaya koyacağımız planımız hazır" dedi.
ARAT: ÇOK CİDDİ SERZENİŞ VAR
İZMİR'E ziyarette bulunan diğer başkan adayı Hasan Arat ise camianın çok ciddi serzenişleri olduğunu belirtti. Arat, "Dolaştığım tüm şehirlerde iki önemli konu ortaya çıkıyor. Biri MHK ne olacak? TFF'de lobimiz var mı? Bunlar her zaman konuşuluyor. Bu lobi sürekli değişiyor. Bizim ekibimiz bu ilişkileri çok iyi düzenleyecek" dedi.