Savunmaya ‘Dev’ takviye

Stoper hattına Gabriel Paulista takviyesi yaparak ilk adımı atanYönetim dört bir koldan stoper arayışlarını sürdürürken Felix Uduokhai ile son aşamaya gelindi. Oyuncu geçtiğimiz gün kulüple görüşmek için İstanbul'a gelirken tesisler ve stat da gezdirildi. Augsburg forması giyen 1.93'lük dev stoper ile el sıkışan Beşiktaş, 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncunun kulübü ile pazarlıklarını sürdürürken anlaşmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.1860 Münih'te futbola başlayıp A takım seviyesindeki başarılı performansı ile 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Uduokhai 2020'de 7 milyon Euro'ya Augsburg'a geçti. 150 Bundesliga maçında ter döken futbolcu 4 gol atarken 1 kez de asist katkısı sundu.