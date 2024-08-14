Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Seba’ya saygı gösterin!
Giriş Tarihi: 14.8.2024

Seba’ya saygı gösterin!

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ardından Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen'in de kabrini ziyaret eden Başkan Hasan Arat, taraftara mesaj göndererek, "Sayın Ali Sami Yen, aynı Süleyman Ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Büyüklerimize her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçlu. Tribündekiler artık lütfen büyüklerimizi tezahüratlarına katmasınlar, onlara saygılı olalım. Lütfen bu konuda hassasiyet göstersin tüm camialar" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Seba’ya saygı gösterin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA