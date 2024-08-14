Seba’ya saygı gösterin!

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ardından Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen'in de kabrini ziyaret eden Başkan Hasan Arat, taraftara mesaj göndererek, "Sayın Ali Sami Yen, aynı Süleyman Ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Büyüklerimize her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçlu. Tribündekiler artık lütfen büyüklerimizi tezahüratlarına katmasınlar, onlara saygılı olalım. Lütfen bu konuda hassasiyet göstersin tüm camialar" dedi.