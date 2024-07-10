Semih için Fulham’dan 20 milyon euro

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibi Fulham nabız yokluyor.Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezon bulduğu forma şansını çok iyi kullanıp A Milli Takım kadrosuna dahil edilen ve EURO 2024'e giden oyuncu için ilk teklif 20 milyon Euro oldu.Yönetimin, 30 milyon Euro'nun altındaki tekliflere kapıyı kapattığı ve oyuncuyu Beşiktaş'ın bu sezonki kilit isimlerinden biri olarak düşündüğü de öğrenildi.