Semih için Fulham’dan 20 milyon euro

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibi Fulham nabız yokluyor. Avrupa'dan çok sayıda kulübün listesinde bulunan ve scoutların yakından takip ettiği oyuncu için Premier Lig kulübü, siyahbeyazlıların kapısını çaldı.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezon bulduğu forma şansını çok iyi kullanıp A Milli Takım kadrosuna dahil edilen ve EURO 2024'e giden oyuncu için ilk teklif 20 milyon Euro oldu. Beşiktaş yönetimi, 18 yaşındaki futbolcu için bu teklifi düşük bulurken İngiliz ekibinin isteğini rafa kaldırdı.
Yönetimin, 30 milyon Euro'nun altındaki tekliflere kapıyı kapattığı ve oyuncuyu Beşiktaş'ın bu sezonki kilit isimlerinden biri olarak düşündüğü de öğrenildi.