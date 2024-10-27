Semih’e dev derbi dopingi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un maaşı iyileştiriliyor. SABAH Spor
'un 17 Eylül'de duyurduğu revize konusunda Galatasaray maçı öncesi harekete geçen yönetim, genç yıldızına doping etkisi yapacak hamleye imza attı. Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdaki maaş adaletini sağlamak için ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinde tekrar görüştüğü 19 yaşındaki oyuncunun, yıllık 12 milyon TL olan ücretini 10 milyon TL iyileştirerek 22 milyon TL'ye çıkardı.
Semih'in 2028'e kadar olan kontrat süresi aynı kalacak ve yine serbest kalma maddesi olmayacak.
ERNEST MUÇİ'NİN BİR ADIM ÖNÜNE GEÇTİ
Derbi için oyuncunun motivasyonunu artıran yönetim, sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor. Milli ara dönüşü hırslı bir şekilde takıma katılan ve yeniden 11'e tutunmak için çaba harcayan başarılı forvet, yarın Galatasaray karşılaşmasına as takımda çıkmaya yakın.
Lyon maçında sol kanatta görev alan Ernest Muçi'nin performansı hayal kırıklığı yaratırken, sonradan oyuna giren Semih, daha pozitif göründü. Deplasmanda oynanacak zorlu derbide de forma rekabetinde bir adım öne çıkmış durumda.