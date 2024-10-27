Semih’e dev derbi dopingi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un maaşı iyileştiriliyor.'un 17 Eylül'de duyurduğu revize konusunda Galatasaray maçı öncesi harekete geçen yönetim, genç yıldızına doping etkisi yapacak hamleye imza attı.Semih'in 2028'e kadar olan kontrat süresi aynı kalacak ve yine serbest kalma maddesi olmayacak.Derbi için oyuncunun motivasyonunu artıran yönetim, sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor.Lyon maçında sol kanatta görev alan Ernest Muçi'nin performansı hayal kırıklığı yaratırken, sonradan oyuna giren Semih, daha pozitif göründü. Deplasmanda oynanacak zorlu derbide de forma rekabetinde bir adım öne çıkmış durumda.