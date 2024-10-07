Semih’e yardımcı oluyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, taraftara umut verdi. Ligde yenilmeden devam ettiklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz" dedi.Semih Kılıçsoy'u neden tercih etmediğiyle ilgili soruyu ise 49 yaşındaki hoca şöyle yanıtladı: "Semih genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum.Bugün (dün) kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."