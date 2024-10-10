Semih’i satmak istemiyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst beIN Sports'a verdiği röportajda; oyuncular, takımın hedefleri ve transfer konularında önemli açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkisi olduğunu dile getiren Hollandalı hoca, "Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Ona devre arasında iyi teklifler gelebilir ama satmak istemiyorum.Umuyorum ki uzun yıllar bize hizmet edecek" dedi. Van Bronckhorst, şöyle devam etti:"Avrupa'daki sonuçlar için pek çok sebep düşünülebilir. Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik.. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Takımın bulunduğu durumdan memnunum. Süper Kupa'yı kazandık, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldık. Ligde üst sıralardayız. Sezonun sonunda da bu noktada olmalıyız. Avrupa'da tur atlamak istiyoruz. Bazen yolda çukurlara da düşüyoruz ama birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece tüm zorlukları, tüm bariyerleri aşarız.maçından sonraki sözlerim masaya yatırıldı. Bazı oyunculara verdiğim görevler konuşuldu. Taraftarın yuhalaması fazla geldi. Eleştiriler normal ancak sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde baskı var. Taraftarı mutlu etmeyi, onlara keyifli anlar yaşatmayı, maç kazanmaya devam etmeyi ve şampiyon olmayı hedefliyoruz."MUSTAFA Hekimoğlu, Ajax maçında iyi olamadı ancak bu onu daha da güçlü yapacak. Karşılaşma bugün oynansa sanırım onu 11'e yazmam. Ama şu anda daha farklı bir durumdayız. Kurduğum ilk 11'i ilk eleştiren benim. İyi sonuç gelirse, kimse değişiklikleri eleştirmez. Sonuç kötü gelirse, herkes kararlarınızı sorgular. Değişiklikleri kazanmamak adına yapmazsınız! Eleştirileri seviyorum, bu beni daha dikkatli hale getiriyor.""Jean Onana için pozitif bir bakış açım var. Sezon başında çok iyi çalıştı, oyun şeklini beğendim. Beraberinde geçen seneden getirdiği hikâyeler onu bloke etmiş olabilir. Ona bütün desteğimi veriyorum. Takıma daha fazla nasıl gireceğini konuşuyoruz.""Kadromuzu gözden geçirdiğinizde, hücum oyuncusu sayımız daha az. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Hücum anlamında transfer yapıp, yapmayacağımıza bakacağız. Hatta çalışmalarımız var. Neler olacağını göreceğiz. Hücum hattını güçlendirmek isteyebiliriz.""Hollanda'da, Türkiye'de teknik direktör olursam, kovulma şansım olabileceği söylendi. Ancak bundan korkmuyorum. Pozitif bir bakış açısına sahibim. Beşiktaş'ta uzun süre kalmak istiyorum. Birkaç maç kaybettikten sonra her teknik adam baskı yaşar.""Bir teknik direktör olarak hakemlere puanım 10 (Gülerek). Herkes hakemleri konuşuyor. Biz kendi gelişimimizden bahsediyorsak, hakemlerin de gelişmesi lazım. Bir puan vermem gerekirse 6.5 diyebilirim. Daha almaları gereken çok yol var."