Semih&Muçi rekabeti kızıştı

Beşiktaş'ta son dönemde ismi en çok yan yana gelen isimler arasında Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi var. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 4 maçtır üst üste 11'de şans tanıdığı Muçi'yle, 7 maç kulübede tuttuktan sonra Konyaspor mücadelesinde 11'de oynattığı Semih arasındaki rekabeti artırdı. Son maçta ilk golü getiren penaltıyı kazandıran Semih, Avrupa Ligi'nde ilk kez 11'de oynamayı arzu ediyor. Ancak Frankfurt karşısında sol kanatta görev alan ve Konyaspor maçında da 4-3-3'e dönüşten sonra sağ kanattan sola çekilen Muçi bir adım önde görülüyor.maçında omzundan sakatlanan Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'un, Lyon deplasmanında yer alamayacağının netleşmesi sonrası gözler adalesinde ağrıları olan Ersin Destanoğlu'na çevrilmişti. Geçtiğimiz haftadan bu yana sakatlığı bulunan Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisinin oynayabilmesi için sağlık heyeti her türlü yolu denedi ve sonuç alındı.Kafileye dahil edilen Ersin, yüzde 100 hazır olmasa da bugün Lyon karşısında sahada yer alacak. Yedek kulübesindeyse 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin oturacak.