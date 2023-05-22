Şenol Güneş, Futbol Federasyonu’nu sert sözlerle eleştirdi: Hukuk dışı!
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“Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. Ligi iyi planlamaları lazımdı”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3 puan verilmesi yönünde TFF'nin aldığı kararı eleştiren deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. G.Saray-F.Bahçe maçıoynanacak, sonra onlarınmaçı yok. Lig onlar için bitmiş olacak. Biz, hep futbol adına konuştuk ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."
'BEN BU KADAR SİNİRLENDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM' Şenol Güneş, maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz'le ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz sağlığım bozuktu herhalde. Midem rahatsızdı. Belki ondanolabilir. Ama verdiği faullerin birçoğunu, seyirci baskısı altında verdiğini hissettim."
BELHANDA KENDINI AŞTI
Süper Lig'de Beşiktaş'a ilk kez gol atan Younes Belhanda (9 maç), Türkiye kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu lig sezonunu geçiriyor. (18; 11 gol & 7 asist). Ancak Faslı oyuncunun dün kaydettiği gol, takımına puan getirmeye yetmedi.
MONTELLA KIZARDI!
Adana Demirspor'un başarılı hocası Vincenzo Montella, maçın temposunun yükseldiği ve yaşanan fauller sebebiyle oyunun gerginleştiği 77. dakikada kırmızı kart gördü. İtalyan teknik adamın atılmasına, 4. hakeme yaptığı itiraz neden oldu.