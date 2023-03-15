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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Şenol Güneş sert çıktı: Bizden ne istiyorsunuz?

Ogün ŞAHİNOĞLU
Şenol Güneş sert çıktı: Bizden ne istiyorsunuz?

Beşiktaş’a şunu yapmasınlar; zaten gerideyiz. Gaziantep maçındaki VAR kayıtlarını açıklayanlar, ondan sonra başka maçları açıklamadılar. Biz bir şey demeden ‘3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor’ deniyor. Kötü niyet ararsak buluruz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Ligden çekilen takımlar sonrası başlayan tartışmalara değinen tecrübeli hoca şöyle konuştu:
BU sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamalıyız. Hem savunmayı hem hücumu toparlamalıyız. Hem gol atıp hem gol yememek lazım.
OLAĞANÜSTÜ bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var' dediler. Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikâyetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz? KARARLAR DEĞIŞIR!
BEŞIKTAŞ'A şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz. Gaziantep maçında kırmızıyı VAR'da gösterenler, diğer maçları göstermediler. Bütün maçları verseydiniz o zaman. Kötü niyet ararsak buluruz. O da yanlış, bu da yanlış. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon.
TARTIŞMA yapılabilir, kararlar da değişebilir çünkü değiştiğini gördüm daha önce. Ne zaman değişmedi ki!

MULEKA KAOS YAŞIYOR
Beşiktaş'ın Standard Liege'den aldığı Jackson Muleka, iyi başladığı Süper Lig kariyerini aynı ivmeyle götüremedi. Oynadığı ilk 5 maçta 5 gol kaydeden ancak sonra duran 23 yaşındaki forvet için Afrika basınında sert eleştiriler yapıldı. Africa Foot United haber sitesinde Demokratik Kongolu futbolcunun standartlarının çok altında kaldığına dikkat çekilirken, "Türkiye'de kaotik bir performans sergiliyor" ifadesi kullanıldı.



Beşiktaşlı taraftarlar, Antalya maçında "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasıyla depremzede çocuklar için tüm dünyayı duygulandıran görüntüler oluştururken, dün yeni bir etkinlik daha düzenlendi. Siyah-beyazlı kulüp, 40 depremzede çocuğu Ümraniye'de ağırladı. Akşam idmanı için tesislere gelen çocuklar, oyuncularla futbol oynadı. Çanta ve atkı hediye edilen küçük taraftarlara, oyuncular da peluş oyuncaklar verdi. Keyifli dakikaların yaşandığı buluşmada, bir nebze de olsun depremin izleri silinmeye çalışıldı.

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Şenol Güneş sert çıktı: Bizden ne istiyorsunuz?
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