Şenol Güneş sert çıktı: Bizden ne istiyorsunuz?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu.sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamalıyız. Hem savunmayı hem hücumu toparlamalıyız. Hem gol atıp hem gol yememek lazım.bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var' dediler.KARARLAR DEĞIŞIR!şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz. Gaziantep maçında kırmızıyı VAR'da gösterenler, diğer maçları göstermediler. Bütün maçları verseydiniz o zaman. Kötü niyet ararsak buluruz.yapılabilir, kararlar da değişebilir çünkü değiştiğini gördüm daha önce. Ne zaman değişmedi ki!Standard Liege'den aldığı Jackson Muleka, iyi başladığı Süper Lig kariyerini aynı ivmeyle götüremedi. Oynadığı ilk 5 maçta 5 gol kaydeden ancak sonra duran 23 yaşındaki forvet için Afrika basınında sert eleştiriler yapıldı. Africa Foot United haber sitesinde Demokratik Kongolu futbolcunun standartlarının çok altında kaldığına dikkat çekilirken, "Türkiye'de kaotik bir performans sergiliyor" ifadesi kullanıldı.Beşiktaşlı taraftarlar, Antalya maçında "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasıyla depremzede çocuklar için tüm dünyayı duygulandıran görüntüler oluştururken, dün yeni bir etkinlik daha düzenlendi. Siyah-beyazlı kulüp, 40 depremzede çocuğu Ümraniye'de ağırladı. Akşam idmanı için tesislere gelen çocuklar, oyuncularla futbol oynadı. Çanta ve atkı hediye edilen küçük taraftarlara, oyuncular da peluş oyuncaklar verdi. Keyifli dakikaların yaşandığı buluşmada, bir nebze de olsun depremin izleri silinmeye çalışıldı.