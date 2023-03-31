Şenol güneş tek tek açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idmanda Fenerbahçe maçı öncesi milli oyuncuların durumlarını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı,Tayyip Talha iyi, bizimle idmanda yer aldı" ifadelerini kullandı. İstanbulspor maçında sakatlanan ve milli takım kadrosundan çıkarılan Talha'nın derbide forma giyeceği öğrenildi.Fenerbahçe'ye karyı Kadıköy'de 6 farklı takımın başında rakip olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 21 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli çalıştırıcı pazar günü bu şanssızlığı kırmak istiyor. Güneş, Beşiktaş'la daha önceki döneminde sarı-lacivertlilere karşı 4 maça çıkarken 2 kez yenilmiş, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.