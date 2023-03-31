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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Şenol güneş tek tek açıkladı!

Şenol güneş tek tek açıkladı!

Derbi öncesi oyuncularını değerlendiren tecrübeli hoca, Saiss’in problemi olduğunu, Tayyip Talha’nın ise iyileştiğini ifade etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idmanda Fenerbahçe maçı öncesi milli oyuncuların durumlarını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Masuaku ve Muleka henüz bize katılamadı. Saiss geldi ama bir problemi var. Durumuna cuma günü (bugün) bakılacak. Abuabakar yetişti ancak yorgun gelen oyuncular var. Omar Colley gibi... Tayyip Talha iyi, bizimle idmanda yer aldı" ifadelerini kullandı. İstanbulspor maçında sakatlanan ve milli takım kadrosundan çıkarılan Talha'nın derbide forma giyeceği öğrenildi.

KADIKÖY'DE İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe'ye karyı Kadıköy'de 6 farklı takımın başında rakip olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 21 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli çalıştırıcı pazar günü bu şanssızlığı kırmak istiyor. Güneş, Beşiktaş'la daha önceki döneminde sarı-lacivertlilere karşı 4 maça çıkarken 2 kez yenilmiş, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

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Şenol güneş tek tek açıkladı!
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