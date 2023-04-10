Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Şenol Güneş’ten, son haftaların parlayan yıldızı Redmond’a övgü: Forvet bile olur!
Giriş Tarihi: 10.4.2023

Şenol Güneş’ten, son haftaların parlayan yıldızı Redmond’a övgü: Forvet bile olur!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Şenol Güneş’ten, son haftaların parlayan yıldızı Redmond’a övgü: Forvet bile olur!

Deneyimli hoca, İngiliz futbolcunun maça on numara pozisyonunda başlayıp önce sol, sonra da sağ kanada geçmesine, “Forvette de oynar. Takımı ateşliyor” yorumunu yaptı. Dele Alli sorusunu ise yanıtsız bıraktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım olarak herkesin yükselişte olduğunu söyledi. 70 yaşındaki çalıştırıcı, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını da vurgularken şöyle devam etti: "Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışan oyuncunun değeri de yükselir, her şeyi de yükselir. Dele Alli için konuşacak durumda değiliz. Cenk'in MR'ı çekilecek, ona bakacağız. Redmond sağda da, solda da, ortada da oynar. Hatta forvette de oynar. Birçok özelliğe sahip bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum. Yükselen bir performansı var ve takımı ateşleyen bir yapıya büründü." Pazar günü oynanacak Trabzonspor müsabakası hakkında ise Güneş, "Trabzonspor büyük takım, iyi takım, son şampiyon. İyi bir maç olacak. Ama çarşamba Atletico Madrid ile özel bir maç yapacağız. Futboldan daha önemli bir durum. Atletico Madrid'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GOLLER GELDİ TRİBÜN COŞTU
Beşiktaş tribünleri üst üste atılan gollerle iyice coştu. 30 bin 87 taraftarın stadyumda takip ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında tribün şov vardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP'lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
İYİ Parti'de bir istifa daha: Meral Akşener'e ağır göndermeler!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş’ten, son haftaların parlayan yıldızı Redmond’a övgü: Forvet bile olur!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA