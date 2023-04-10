Şenol Güneş’ten, son haftaların parlayan yıldızı Redmond’a övgü: Forvet bile olur!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım olarak herkesin yükselişte olduğunu söyledi. 70 yaşındaki çalıştırıcı, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını da vurgularken şöyle devam etti: "Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışan oyuncunun değeri de yükselir, her şeyi de yükselir.Redmond sağda da, solda da, ortada da oynar. Hatta forvette de oynar. Birçok özelliğe sahip bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum. Yükselen bir performansı var ve takımı ateşleyen bir yapıya büründü." Pazar günü oynanacak Trabzonspor müsabakası hakkında ise Güneş,Ama çarşamba Atletico Madrid ile özel bir maç yapacağız. Futboldan daha önemli bir durum. Atletico Madrid'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.tribünleri üst üste atılan gollerle iyice coştu. 30 bin 87 taraftarın stadyumda takip ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında tribün şov vardı.