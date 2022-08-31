Serdar Saatçı Braga’da

Portekiz ekibi, Beşiktaş’tan 19 yaşındaki stoperi istedi. 1.5 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay konusunda anlaşma sağlandı
Avusturya kampında oynanan Viktoria Plzen maçında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakılan, özür dilemesine rağmen 5 yıllık sözleşmeye imza atmadığı için takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Serdar Saatçı'ya Braga talip oldu. Portekiz ekibi, genç savunma içinBeşiktaş'a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli artı 1.5 milyonEuro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay önerdi.
BUGÜN İMZA İÇİN PORTEKİZ'E GİDİYOR
Yapılan pazarlıklar sonrası taraflar, 1.5 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay konusunda anlaşmaya vardı. Bonus maddesini Beşiktaş'ın gerçekleşmesi zor şartlar nedeniyle bizzat aşağı çektirdiği öğrenildi. Serdar Saatçı, bugün Portekiz'e gidip yeni kulübüyle mukavele imzalayacak.