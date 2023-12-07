Seri yakalarsak şampiyon oluruz

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi göreve hızlı başladı… Futbolun teslim edildiğimazbata töreninin ardından soluğu Ümraniye Tesisleri'nde aldı.Uçar ile Aybaba, duydukları güveni dile getirirken.vurgusu yaptı. Toplantıda konuşulanlaraulaştı.Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yaptığı konuşmada,(Samet Aybaba-Feyyaz Uçar-Rıza Çalımbay)Tek hedefimiz var; başarmak. Bunun için de size ihtiyacımız var. Futbolun içinden geldik, herkesi anlarız, sizler de bizi anlayın." ifadelerini kullandı.Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise şunları söyledi:Hepiniz iyi futbolcularsınız, birlikte ayağa kalkacağız. Bugüne kadar yapamadıklarınızı birlikte başarmaya çalışacağız. Bir seri yakalarsak şampiyonluk için ümidimiz olabilir. Geçtiğimiz sezon iyi bir seri yakalanmıştı, bu sezona da öyle başladınız ama devamı olmadı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, büyük buluşma için şu yorumu yaptı: "Yıllardır Beşiktaş'ta görülmeyen bir durum bu. Birlik ve beraberlik içinde güzel şeyler yapacağız. Bir araya gelince çok güldük, mutlu olduk. Bu mutluluğun sürmesi için çalışacağız."