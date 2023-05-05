Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Sert konuşacak
Giriş Tarihi: 5.5.2023

Sert konuşacak

Sert konuşacak
Süper Lig'de son haftalara girilirken kulüp yöneticilerinin birbirleri hakkındaki beyanatları, karşılıklı demeçler ve ithamlar gerilimi artırmış durumda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birlikte hareket ettiğini belirtmişti. Özbek'e yanıt, bugün siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'den gelecek. Çebi'nin Vodafone Park'ta saat 11.30'da başlayacak olan basın toplantısında hem Dursun Özbek'e hem de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere yönelik sert açıklamalarda bulunması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar
Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi!
CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan alçak tehdit! Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Seçilmezse iç savaş çıkartırız
Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Türkiye düşmanlarından Erdoğan nefreti
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız
İtalya'da 33 yıllık hasret sona erdi! Napoli, bitime 5 hafta kala Serie A'da şampiyon oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sert konuşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA