Sert konuşacak

Süper Lig'de son haftalara girilirken kulüp yöneticilerinin birbirleri hakkındaki beyanatları, karşılıklı demeçler ve ithamlar gerilimi artırmış durumda.Özbek'e yanıt, bugün siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'den gelecek. Çebi'nin Vodafone Park'ta saat 11.30'da başlayacak olan basın toplantısında hem Dursun Özbek'e hem de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere yönelik sert açıklamalarda bulunması bekleniyor.