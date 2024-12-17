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Giriş Tarihi: 17.12.2024

Sezon sonu çok şey söylenecek!

Sezon sonu çok şey söylenecek!
BEŞİKTAŞLI Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 11'de şans bulan tecrübeli oyuncu, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Ama burada mücadeleyi gösteremiyoruz. Bunun birçok sebebi var, söylenmesi gereken şeyler var. Daha yol uzun. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz, Türkiye Kupası var. Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele etmeyişin bahanesi yok. Anlam veremiyorum. Camiam adına çok üzücü bir durum bu" şeklinde konuştu.
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Sezon sonu çok şey söylenecek!
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