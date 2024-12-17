Sezon sonu çok şey söylenecek!

Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 11'de şans bulan tecrübeli oyuncu, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Ama burada mücadeleyi gösteremiyoruzSöylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir.şeklinde konuştu.