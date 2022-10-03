Sıfıra sıfır elde var 1

KAZANSA LİDER BAŞAKŞEHİR İLE PUANLARI EŞİTLEYECEK OLAN BEŞİKTAŞ, ŞANSI KAÇIRDIbeklenen Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde umut edilen olmadı. İki tarafın hücum ayaklarının bu haftaya kadar sergilediği performanslar nedeniyle bol gollü geçmesi beklenen mücadelede pozisyonlar parmakla sayılacak kadar azdı.Beşiktaş, taraftarının da gücüyle daha agresif olmaya çalışırken, konuk ekip ise sakin ve aceleci olmayan bir oyun oynamaya çalıştı. Fenerbahçe'de Gustavo, Serdar ve Szalai rakiplerini önde bozarak etkili oyun kurmalarını engelledi. Siyah-beyazlılarda ise Tayyip Talha ve Saiss, ayakta kalan ve iyi görüntü sergileyen isimler oldu.Özellikle Beşiktaş maçın son dakikalarında Weghorst ile iki net pozisyondan yararlanamadı. Maç sonunda galibiyeti kaçırdığı için üzülen taraf Beşiktaşlı oyunculardı.Beşiktaş, F.Bahçe'ye karşı son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.KARTAL'IN savunmadaki genç ismi Tayyip Talha, takım olarak iyi sinyaller verdiklerini söyledi:Beşiktaş yedek kulübesi 89'da önce havaya uçtu sonra yerde kaldı! Serbest vuruşta gelen ortaya Weghorst kafası ile dokunurken siyah-beyazlılar 'gol' diye havalara zıpladı. Ancak Altay Bayındır'ın müdahalesi sonrasında başta teknik direktör Valerien Ismael olmak üzere tüm yedek kulübesi yerleri yumrukladı! Ismael maç sonu da üzüntü içindeki oyuncusunun yakasından tutup sarsarak kendisine getirdi ve ardından da moral verdi.