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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Sıfıra sıfır elde var 1

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sıfıra sıfır elde var 1

Her iki takımın mücadelesi alkışlansa da bir türlü gol fırsatları bulamadılar. 89’da Weghorst direğe takılınca Dolmabahçe’den İstanbul’un iki devi birer puanla ayrıldı

KAZANSA LİDER BAŞAKŞEHİR İLE PUANLARI EŞİTLEYECEK OLAN BEŞİKTAŞ, ŞANSI KAÇIRDI
Haftalardır beklenen Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde umut edilen olmadı. İki tarafın hücum ayaklarının bu haftaya kadar sergilediği performanslar nedeniyle bol gollü geçmesi beklenen mücadelede pozisyonlar parmakla sayılacak kadar azdı. İki tarafın sert, korakor oynadığı karşılaşmanın ilk devresinde denge mevcuttu. Beşiktaş, taraftarının da gücüyle daha agresif olmaya çalışırken, konuk ekip ise sakin ve aceleci olmayan bir oyun oynamaya çalıştı. Fenerbahçe'de Gustavo, Serdar ve Szalai rakiplerini önde bozarak etkili oyun kurmalarını engelledi. Siyah-beyazlılarda ise Tayyip Talha ve Saiss, ayakta kalan ve iyi görüntü sergileyen isimler oldu. İkinci yarı karşılıklı hamleler sonrası oyunun ritmi değişirken, savunmacıların öne çıktığı gecede net pozisyonlar son bölümde geldi. Özellikle Beşiktaş maçın son dakikalarında Weghorst ile iki net pozisyondan yararlanamadı. Maç sonunda galibiyeti kaçırdığı için üzülen taraf Beşiktaşlı oyunculardı.

KARTAL'IN SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, F.Bahçe'ye karşı son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.

'GELECEK IÇIN UMUT VERDIK'
KARTAL'IN savunmadaki genç ismi Tayyip Talha, takım olarak iyi sinyaller verdiklerini söyledi: "Gol yemeden tamamlamamız sevindirici. Geleceğe dair bir umut verdik. İlk derbimdi, çok özeldi."

YAKASINA YAPIŞTI!
Beşiktaş yedek kulübesi 89'da önce havaya uçtu sonra yerde kaldı! Serbest vuruşta gelen ortaya Weghorst kafası ile dokunurken siyah-beyazlılar 'gol' diye havalara zıpladı. Ancak Altay Bayındır'ın müdahalesi sonrasında başta teknik direktör Valerien Ismael olmak üzere tüm yedek kulübesi yerleri yumrukladı! Ismael maç sonu da üzüntü içindeki oyuncusunun yakasından tutup sarsarak kendisine getirdi ve ardından da moral verdi.

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Sıfıra sıfır elde var 1
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