Şifresi ön alan baskısı

Beşiktaş teknik heyeti, Trabzonspor'u analiz ederken, 'hücum etmekte zorlanıyor, baskıda kendi sahasına mahkum oluyor' tespiti yapıldı. Avrupa deplasmanlarında 3 merkez orta saha kullanan Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor karşısındaRakibe ön alanda şiddetli baskı oluşturarak hataya zorlamak ve oyun kurmalarını engellemek istiyor.Siyahbeyazlıların takıma kattığı son isim olan Joao Mario, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının da takdirini toplayan Portekizli yıldızın %100 hazır durumda olduğu ve Trabzonspor maçıyla birlikte açılışı yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan, Beşiktaş'ta da idmanlar kaçıran Semih Kılıçsoy, kulübede olacak.Siyah-beyazlıların takıma kattığı son isim olan Joao Mario, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının da takdirini toplayan Portekizli yıldızın %100 hazır durumda olduğu ve Trabzonspor maçıyla birlikte açılışı yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 31 yaşındaki oyuncuyu başlangıç planları arasına aldı. Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan, Beşiktaş'ta da idmanlar kaçıran Semih Kılıçsoy, Trabzon deplasmanında kadroda olacak. Ancak fiziksel durumu 11 başlaması için yeterli görülmezse Bronckhorst, Joao Mario'yu sol kanatta sahaya sürecek.aylardır göndermek için uğraş verdiği Daniel Amartey için artık son şans... Ganalı oyuncu bugüne dek kendisine 4 ülkeden gelen 7 teklifi reddetmişti. Son olarak Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ilgilendiği tecrübeli savunmacının kaderi bugün belli olacak. Transfer yasağını kaldırması halinde Antalyaspor'un hızlı bir şekilde bu işi bitirmek istediği belirtildi. Ayrıca Kasımpaşa'nın da teklifinin masada olduğu kaydedildi. Siyahbeyazlı yönetim oyuncuyla son kez görüştü ve "Gitmezsen Ocak ayına kadar lisansını çıkartmayacağız" restini çekti.PAZAR günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, ligde 3'te 3 yapmanın öz güveni ile Trabzon'a gidecek.